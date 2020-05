Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, venerdì 8 maggio: le due dame Giovanna Abate e Gemma Galgani incontreranno, rispettivamente, il misterioso Alchimista e Cuore di poeta, entrambi corteggiatori conosciuti in chat. Inoltre, in studio arriverà una coppia nata nel programma, ovvero Sossio ed Ursula, per una proposta di matrimonio, suggellata con tanto di anello.

L'Alchimista svelerà il suo volto a Giovanna

Giovanna Abate tornerà al centro dello studio nella puntata in onda oggi con una bella sorpresa per lei: finalmente conoscerà l'enigmatico Alchimista [VIDEO], il corteggiatore che si era presentato al primo incontro con Giovanna, dopo la chat, con una maschera di Dalì in volto per non rivelare subito la propria identità e creare nella Abate un interesse soprattutto mentale.

Gli spoiler svelano che la tronista resterà molto sorpresa, e non è quindi escluso che l'Alchimista possa essere una vecchia conoscenza di Uomini e donne e forse anche di Giovanna stessa, secondo molte delle ipotesi circolate in questi giorni.

Gemma incontrerà Cuore di poeta

Una sorpresa in arrivo anche per la dama Gemma Galgani: mentre continua la sua conoscenza con il giovanissimo e criticatissimo Sirius [VIDEO], le anticipazioni relative alla puntata odierna svelano che la donna incontrerà un altro aspirante compagno conosciuto nel contesto delle conversazioni in chat, ovvero Cuore di poeta, che si paleserà in studio suscitando molti commenti ironici: Cuore di poeta, infatti, è stato colui che nel corso delle chat ha mandato alla tronista i messaggi più bollenti e piccanti, facendole anche recapitare un regalo molto intimo.

Sarà la protagonista del Trono Over a decidere se continuare la conoscenza sia con Cuore di poeta che con il 26enne Sirius.

Sossio chiederà ad Ursula di sposarlo

Le anticipazioni della puntata dell'8 maggio riservano anche un'altra sorpresa: se mentre per la coppia Enzo e Pamela le cose non sono andate a buon fine, come il pubblico ha visto nella trasmissione andata in onda il 7 maggio, per un'altra coppia nata nel programma l'amore sta continuando ad andare alla grande.

Sossio ed Ursula, sono più innamorati che mai e, dopo la nascita della loro piccola Bianca, il cavaliere ha deciso di fare il grande passo: nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio, Sossio rivolgerà ad Ursula una vera e propria proposta di matrimonio. Gli spolier svelano che l'uomo entrerà in studio con un vestito elegantissimo e un mazzo di fiori in mano e che, commosso, prima esprimerà i suoi sentimenti verso Ursula e alla fine, in ginocchio, chiederà la sua mano, regalandole anche un anello.