La puntata di mercoledì 20 maggio 2020 di Uomini e donne ha visto tra i protagonisti anche Pamela Barretta che, dopo gli scontri con l’ormai ex compagno Enzo Capo, sembra aver cambiato idea, fiduciosa di poter recuperare il rapporto con il cavaliere.

Nel corso dell’appuntamento odierno del popolare dating show di Canale 5, Pamela ha ricevuto ben più di una doccia fredda, infatti Maria De Filippi è stata costretta ad annunciare l’assenza di Capo.

Pamela scoppia a piangere

Enzo non si è presentato in studio, nonostante i numerosi tentativi fatti dalla redazione di Uomini e Donne. Il cavaliere sembra molto convinto della decisione di mettere fine una volta e per tutte al rapporto con la pugliese.

Secondo quanto riferito da Maria De Filippi durante l’ultima puntata, Enzo si sarebbe perfino rifiutato di mandare una missiva alla sua ex compagna. Mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sottolineato il fatto che Capo non sarebbe più innamorato di Pamela, Maria ha ipotizzato invece che quella di Enzo potrebbe essere una strategia, ma non conoscendolo bene non può esser certa di questo.

Pamela è rimasta molto turbata e colpita da quanto accaduto, per poi commentare i fatti con delle parole molto amare, dicendo che con tutta evidenza non c’era tra loro tutto questo grande amore.

La dama ha rimarcato il fatto che la loro storia sia finita per volontà di Enzo solo perché lei per una volta ha alzato la testa, lamentandosi di alcuni comportamenti del compagno che proprio non le andavano a genio.

In questi mesi però sembra che il rapporto tra Pamela e Enzo fosse cambiato. A scendere al fianco della dama ci ha pensato Gemma Galgani che ha manifestato pubblicamente tutta la sua comprensione nei confronti della collega di parterre.

La torinese ha ricordato un episodio in particolare, cioè quella di una sfilata, durante la quale Enzo apparve visibilmente molto geloso, lasciando Pamela perplessa e affranta.

Poi Gemma Galgani ha detto che per lei non c’erano problemi se Pamela avesse ballato con Nicola.

Per cercare di alleggerire la tensione Tina ha detto - con il solito sarcasmo - a Pamela che Gemma ha avuto molte delusioni, per poi trovare il grande amore a settant’anni. Pamela Barretta non riesce però a trattenere la commozione e la delusione.

Le sue lacrime colpiscono tutti. A questo punto Nicola si è alzato e da galantuomo l’ha invitata a ballare.

I messaggi post puntata di Enzo e Pamela

La reazione di Capo però non si è fatta attendere, infatti il cavaliere ha commentato sui social le parole pronunciate dalla dama in trasmissione. Enzo ha condiviso una foto della statuetta degli Oscar. Un’immagine che in molti hanno interpretato come un attacco preciso indirizzato alla sua ex, che avrebbe recitato in modo eccezionale.

Dopo la puntata anche Pamela ha avuto la possibilità di vedere il post di Instagram di Capo, quindi ha replicato a tono dicendo di non aver mai studiato recitazione, per poi aggiungere che i panni sporchi si lavano in casa.