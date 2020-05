Un'altra settimana di Uomini e donne si apre all'insegna dei sentimenti: grandi colpi di scena infatti non mancheranno durante la puntata del trono over che verrà trasmessa su Canale 5 oggi, lunedì 11 maggio. Dopo il consueto siparietto dedicato a Gemma Galgani, che avrà modo di rapportarsi sia con Sirius che con Cuore di Poeta, non mancherà lo spazio per un triangolo che sta appassionando molto i fan del dating show. Giovanni deciderà di chiudere con Roberta ma Veronica sembrerà fare un passo indietro nei confronti del cavaliere sebbene quest'ultimo stia cercando di mostrare tutto il suo interesse.

Infine, ci sarà un momento dedicato a Giovanna Abate che al centro dello studio leggerà una lettera, ma non è chiaro se si rivolgerà ad Alchimista o a un altro dei suoi corteggiatori.

Gemma contrariata con uno dei suoi corteggiatori

La puntata del trono over si aprirà con l'ingresso di Gemma Galgani: sotto le continue frecciatine di Tina Cipollari, la dama torinese appare, dalle anticipazioni mostrate da Witty.tv contrariata. Non è chiaro se un'affermazione di Sirius, alias Nicola Vivarelli, le darà fastidio o se sarà Cuore di Poeta a mettere sulla difensiva la torinese. E' chiaro che i due nuovi corteggiatori di Gemma fanno parte di due mondi generazionali differenti, ma la donna sembrerà non curarsi delle critiche.

Successivamente si continuerà con Giovanni, Veronica e Roberta. L'uomo, per dimostrare il suo grande interesse alla Ursida, deciderà di chiudere con la Di Padua. Però, qualcosa non andrà giù a Veronica che dietro una domanda il cui contenuto non è ben chiaro si dirà ancora poco predisposta a compiere un passo importante.

E' probabile che Gianni le chiederà se vuole uscire dallo studio in coppia con il cavaliere ma lie rifiuterà. In ogni caso per conoscere i dettagli si dovrà attendere la messa in onda della puntata.

Giovanna Abate legge una lettera

Intanto, nonostante il rifiuto, Roberta non perderà occasione per dimostrare il suo interesse nei confronti di Giovanni.

La dama si dirà ancora una volta, come ha fatto fin dall'inizio della sua conoscenza, predisposta a frequentare ancora Giovanni. La Di Padua, però non perderà occasione per attaccare Veronica: secondo lei la Ursida non è mai stata veramente coinvolta nei confronti di Giovanni.

Successivamente, entrerà in studio Giovanna: la Abate, sempre più incuriosita dalla figura dell'Alchimista, la cui identità potrebbe corrispondere al bartender Davide Basolo, avrà una lettera da leggere. Non è chiaro se le parole della tronista saranno rivolte proprio all'Alchimista o ad un altro dei suoi corteggiatori. Quel che è evidente è che Giovanna non nasconderà la sua crescente attenzione nei riguardi del corteggiatore misterioso.