La decisione della cancellazione di Un posto al sole Classic era nell'aria, tuttavia solo da poche ore è arrivato l'annuncio ufficiale. A partire da stasera lunedì 25 maggio le repliche di Upas saranno eliminate dai palinsesti di Rai 3 e al loro posto andrà in onda il programma Generazione Bellezza condotto da Emilio Casalini. Gli ascolti degli ultimi giorni erano stati decisamente deludenti, tuttavia non è stato fornito alcun commento a riguardo. Non è chiaro, quindi, se le motivazioni di tale scelta siano o meno legate ai dati auditel.

L'annuncio ufficiale dello staff di Un posto al sole

Con un annuncio molto laconico postato sui suoi suoi profili social, lo staff di Un posto al sole ha annunciato la cancellazione delle repliche.

Questo il testo preciso che è stato pubblicato da poco su Facebook e su Instagram: "Grazie a tutti gli amici di Un Posto al sole Classic per essere stati con noi in un tuffo nel passato che ci ha molto divertito! Stiamo lavorando alle nuove puntate e torneremo il prima possibile in onda con avventure nuove di zecca degli inquilini di Palazzo Palladini! A presto! P.S. E continuate a seguire Un po' sto a casa su RaiPlay". Nessuna spiegazione o commenti sulla decisione ma un annuncio essenziale che mette di fatto fine al progetto di Un posto al sole Classic, mentre continueranno ad andare in onda su Raiplay le pillole di Un po' sto a casa, che sta ottenendo molti consensi tra i fan.

Il riferimento alle nuove puntate

Nell'annuncio ufficiale dello staff di Un posto al sole è presente un'ottima notizia per i fan, visto che si parla di nuovi episodi in lavorazione. Purtroppo non ci sono date, né tanto meno annunci riguardo all'inizio delle riprese, tuttavia in questi giorni si è parlato a lungo di un ritorno della soap, quindi l'idea che Un posto al sole possa tornare questa estate è molto più di una speranza.

Il nuovo palinsesto

Per quanto riguarda il nuovo palinsesto di Rai 3, c'è da dire che è stato stravolto l'intero access prime time. Oltre alla cancellazione di Un posto al sole Classic, è stato sospeso anche Palestre di vita condotto da Salvo Sottile. Al suo posto andrà in onda il programma Vox Populi che indaga sull'evoluzione dei costumi della popolazione italiana in rapporto al lavoro, il tempo libero e lo studio.

Per quanto riguarda il programma di Salvo Sottile sembrerebbe trattarsi di una bocciatura dovuta agli ascolti troppo bassi. In sostituzione di Un posto al sole Classic alle 20:45 sarà trasmesso il programma di Emilio Casalini Generazione Bellezza dedicato al patrimonio culturale italiano. Rai 3 punta quindi sulla cultura e l'informazione in questa delicata fascia oraria.