Nella puntata odierna di Uomini e donne, l'attenzione è stata catturata ancora una volta da Sirius, alias Nicola Vivarelli, il 26enne giunto da qualche settimana in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Ad intromettersi tra i due, un'altra dama del programma di Maria De Filippi, la 40enne Valentina Autiero, la quale oggi, è riuscita a ballare proprio con Nicola, scatenando la gelosia della Galgani. Oltre a questa vicenda, vi è stato spazio anche per Giovanna, con i due corteggiatori Sammy e Alessandro presenti in studio. Cresce intanto la curiosità per conoscere la vera identità di Alchimista il terzo pretendente della Abate.

Uomini e Donne, Sirius accetta di ballare con Valentina

Valentina Autiero non ha mai nascosto il suo interesse verso Nicola Vivarelli, il giovane corteggiare di Gemma. Nonostante lui abbia rifiutato il suo numero di telefono, la dama non sembra voler arrendersi, tanto che, in ogni puntata, punzecchia la sua 'rivale' chiedendole come mai è gelosa visto che Sirius l'ha rifiutata. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, la Autiero ci ha riprovato ed ha chiesto a Nicola di ballare. Invito accettato dal cavaliere che non ha visto nulla di strano nella proposta. Valentina, finalmente felice, si è messa al centro dello studio di Maria De Filippi in attesa di essere raggiunta da Nicola, sotto lo sguardo vigile di Gemma.

Gemma gelosa di Valentina e Sirius

Il tanto atteso ballo tra Sirius e Valentina ha fatto storcere il naso alla Galgani, la quale ad un certo punto si è pure voltata dall'altra parte. La gelosia di Gemma, porterà sicuramente a nuove discussioni con Valentina, così come mostra l'rvm di anticipazioni riguardante la prossima puntata di U&D.

Nonostante Sirius abbia mandato via le tre giovani corteggiatrici arrivate in studio, Gemma sembrerà molto preoccupata, dato che il 26enne ha apertamente dichiarato di non aver dato 'l'esclusiva' alla dama torinese, ed è pronto quindi a fare nuove conoscenze.

U&D, nuove indiscrezioni sull'identità di 'Alchimista'

In attesa di conoscere gli sviluppi sulla conoscenza tra Sirius e Gemma, nella puntata odierna di U&D c'è stato spazio anche per Giovanna Abate la quale, in studio, ha discusso con Sammy e Alessandro. La tronista sembra però essere molto presa dal misterioso Alchimista e, proprio su di lui, continua a ruotare la curiosità del pubblico, impaziente di conoscerne l'identità. Molti indizi fanno pensare che possa essere un certo Davide, visto che gli utenti più attenti, hanno notato la somiglianza dei suoi tatuaggi con quelli del corteggiatore mascherato. Solo con il prosieguo delle puntate i telespettatori potranno forse conoscere il volto di Alchimista che per il momento è stato visto solo da Giovanna.