Fin dalla messa in onda della prima puntata di 'Un posto al sole classic' i dati Auditel non sono mai stati molto alti. Forse è per questo motivo che a pochi giorni dalla nomina del nuovo direttore di Rai 3, Franco Di Mare, è stato deciso di eliminare definitivamente la messa in onda delle repliche dal palinsesto Rai. Questo è ciò che si apprende da quanto pubblicato sul sito di Davide De Maggio. Già da ieri, 25 maggio infatti, al posto delle repliche della storica soap partenopea è andato in onda il programma Generazione Bellezza, condotto da Casalini. Molto probabilmente perché gli ascolti delle ultime repliche andate in onda sono stati davvero molto bassi, ma questa scelta della sospensione non è stata motivata.

I telespettatori hanno appreso la notizia con sorpresa solo poco prima della consueta messa in onda della trasmissione.

L'annuncio della sospensione attraverso i social della soap

I telespettatori della soap partenopea hanno appreso della sospensione del programma solo poco prima dell'orario della messa consueta in onda. L'annuncio è stato fatto sui profili social ufficiali di Un posto al sole. Nella comunicazione è apparso una sorta di ringraziamento rivolto a tutti i telespettatori che nel periodo del lockdown hanno continuato a seguire fedelmente le puntate di 'Un Posto al Sole Classic' e in attesa della messa in onda dei nuovi episodi, attualmente in lavorazione, sono stati invitati tutti a seguire gli episodi giornalieri di 'Un Po Sto a Casa' trasmessi su Rai Play.

Non è stata data alcuna spiegazione concreta in merito a questa drastica e inaspettata decisione. È stato solo invitato il pubblico a continuare a seguire, almeno per il momento, le divertenti chicche giornaliere dei vari personaggi, che stanno riscuotendo un ottimo successo. Molti telespettatori però sono rimasti delusi da questa decisione improvvisa ed hanno espresso il loro disappunto commentando direttamente sotto il post in questione.

Le nuove puntate della soap sono in lavorazione

Questo annuncio di sospensione delle repliche, anche se è stato del tutto inaspettato, lascia ben sperare i fan. In esso infatti si parla delle nuove puntate della soap che presto andranno in onda. I nuovi episodi sono attualmente in fase di lavorazione.

Non è stata ancora stabilita una data ufficiale per la trasmissione dei nuovi episodi, adattati alle norme di sicurezza, e nulla di concreto è stato ancora definito, ma le parole della produzione lasciano ben sperare i telespettatori che sperano in un ritorno alla normalità già a partire da luglio.

Le nuove decisioni della Rai

Non è stata solo la messa in onda delle puntate della storica soap partenopea a subire dei cambiamenti. Con il nuovo direttore di Rai 3, infatti, i cambiamenti sono avvenuti per l'intero programma del palinsesto. Sono state modificate totalmente le programmazioni delle consuete trasmissioni della rete. È stato sospeso anche il programma condotto da Salvo Sottile 'Palestre di Vita' che veniva trasmesso prima di Un Posto al Sole classic.

Al suo posto ci sarà 'Vox Populi', un programma volto ad indagare l'andamento dei consumi della popolazione italiana, con particolare attenzione al lavoro al tempo libero e allo studio.