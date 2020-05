Gli spoiler della nota soap opera Una vita sono ricchi di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Úrsula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro e Lucia Alvarado, interpretata da Alba Gutierrez. La Dicenta farà di tutto per vedere la sua cara amica Lucia di nuovo felice, pertanto organizzerà un piano che la possa aiutare una volta per tutte a ritrovare la serenità ormai perduta. Successivamente Eduardo Torralba, il marito di Lucia, si sentirà molto male a causa di una crisi respiratoria improvvisa.

Una Vita: Úrsula vuole aiutare Lucia

Nelle nuove puntate spagnole di Una Vita, Úrsula Dicenta fingerà di essersi trasformata in una donna gentile e premurosa, poiché avrà in mente un diabolico piano per aiutare Lucia a trovare la felicità. Úrsula si renderà conto che il matrimonio di Lucia è senza amore, la sua amica infatti ha dovuto sposare Eduardo dieci anni prima, soltanto perché aspettava un bambino, così per non essere vista in malo modo dalla società ha voluto trovare marito. In realtà Telmo e Lucia sono sempre stati innamorati l'uno dell'altra e scopriranno di esserlo ancora.

Eduardo perde la vita

Lucia sarà desiderosa di confessare al suo amato Telmo che Mateo in realtà è suo figlio e non di Eduardo come ha lasciato credere finora.

Nel frattempo Úrsula sarà pronta ad eseguire il suo piano malvagio e deciderà di eliminare definitivamente Eduardo. La Dicenta approfitterà del fatto che l'uomo assume spesso dei medicinali, per curare la sua malattia respiratoria cronica, così deciderà di sostituire uno dei farmaci con del potente veleno.

Più tardi Úrsula si ritroverà da sola con Eduardo e gli darà le sue solite medicine, l'uomo però sarà ignaro che nel bicchiere è presente anche del veleno, così sorseggerà l'intruglio senza avere alcun sospetto. Poco dopo Eduardo si sentirà molto male e avrà una crisi respiratoria improvvisa, e uscirà fuori in strada per prendere aria, ma le condizioni di salute dell'uomo peggioreranno immediatamente.

Eduardo, ormai stremato, si accascerà al suolo e verrà soccorso da Úrsula, la quale fingerà di essere assai disperata per la terribile situazione. Torralba morirà tra le braccia della Dicenta, quest'ultima sembrerà notevolmente soddisfatta, poiché appena l'uomo esalerà l'ultimo respiro sorriderà compiaciuta. Uccidendo Eduardo, Úrsula avrà ottenuto ciò che voleva per la sua amica Lucia, quest'ultima si ritroverà improvvisamente vedova e libera di poter costruire una famiglia insieme a Telmo e suo figlio Mateo. Successivamente Lucia si ammalerà gravemente.