Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction La cattedrale del mare, che tornerà in onda il prossimo martedì 26 maggio in prima serata. La seconda puntata si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Nel dettaglio si assisterà a un salto temporale di ben quattro anni rispetto alla prima puntata, i servi saranno ancora più affamati del solito e proveranno a mettere in campo una rivolta.

Gli spoiler de La cattedrale del mare seconda puntata: la rivolta di servi contro i nobili

Nel dettaglio le anticipazioni sulla seconda puntata de "La cattedrale del mare" che verrà trasmessa il 26 maggio su Canale 5, rivelano che nel primo episodio, dal titolo "Desiderio", vedremo che a distanza di quattro anni dagli ultimi avvenimenti, i servi continueranno a patire la fame e soffriranno perché la loro dignità viene calpestata.

Per tale motivo decideranno di alzare la testa e di far valere i propri diritti con una vera e propria ribellione nei confronti dei nobili. Occhi puntati in particolar modo su Arnau Estanyol, il quale farà un gesto estremamente coraggioso, che lo porterà ad esaudire un suo sogno. Inoltre il giovane riuscirà a trovare l'amore.

Gli spoiler del secondo appuntamento della fiction "La cattedrale del mare", rivelano che nel secondo episodio, dal titolo "Pentitevi", Joan si ritroverà a fare i conti con una confessione clamorosa e inquietante, che lo lascerà senza parole. Nel frattempo Arnau si ritroverà combattuto tra due donne e non saprà che scelta fare. Anche per questo motivo, dopo essersi reso conto di non essere pronto a prendere una decisione, deciderà di partire in guerra e in questo modo di allontanarsi da tutto e tutti.

Esordio discreto per La cattedrale del mare: ma la fiction è stata battuta dal film di Rai 1

In attesa di vedere la seconda puntata de "La cattedrale" del mare in onda il 26 maggio su Canale 5, ricordiamo che è possibile rivedere il primo appuntamento in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, oppure scaricando l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari.

Intanto la prima puntata, trasmessa martedì 19 maggio su Canale 5 ha conquistato una platea di oltre 2.6 milioni di spettatori, arrivando a toccare la soglia dell'11% di share. Numeri alquanto positivi, anche se la fiction non ha avuto la meglio nella gara degli ascolti serali, venendo superata dal film proposto da Rai 1 "Ricatto d'amore", che ha appassionato davanti ai televisori 3.3 milioni di spettatori arrivando a superare il 13% di share.