Le anticipazioni della soap opera Una vita riservano diverse curiosità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, Bellita Del Campo, interpretata dall'attrice Maria Gracia, sarà notevolmente preoccupata, poiché penserà di avere i fantasmi in casa, così chiederà aiuto a una specie di sciamano per poterli 'allontanare'. In seguito Felipe Álvarez-Hermoso avrà un malore improvviso dopo aver discusso con Ramon davanti a tutti.

Successivamente Telmo cercherà di scoprire di più riguardo al bambino di Lucia, quest'ultima confesserà ad Ursula che Mateo è il figlio di Telmo, ma l'Alvarado chiederà alla donna di mantenere il segreto.

Spoiler Una Vita: Bellita vuole chiamare uno sciamano

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 18 al 22 maggio, Bellita deciderà di contattare uno sciamano, poiché sarà assai convinta che nella sua nuova casa ci siano i fantasmi. Inoltre la donna sarà sicura che sua figlia si comporti in modo decisamente strano per colpa loro.

Intanto Telmo sarà ormai certo del fatto che Lucia non sia più innamorata di suo marito Eduardo, così vorrà scoprire il motivo che spinge la donna a rimanere sposata e inizierà ad indagare sulla questione con l'aiuto di Ursula.

Successivamente Telmo andrà a parlare con Lucia, alla quale chiederà alcune informazioni riguardo al suo bambino e pretenderà di sapere la verità sui suoi sentimenti.

L'Alvarado, però, si rifiuterà di rispondere alle domande dell'uomo e lo pregherà di lasciare Acacias il prima possibile. Durante la conversazione dei due, all'improvviso arriverà Eduardo, l'uomo non sarà molto felice di vedere sua moglie in compagnia di Telmo e la prenderà molto male.

Felipe discute con Ramon

Felipe avrà una brutta discussione con Ramon in pubblico, poi l'uomo si recherà nella sua abitazione, ma poco dopo avrà un malore.

Intanto Lucia farà un'importante rivelazione ad Ursula: la donna confesserà che Mateo in realtà è il figlio di Telmo. Successivamente Cinta Dominguez, la figlia di Bellita e José, sarà intenta ad uscire di nascosto in tarda serata, ma verrà scoperta da Arantxa, così per per intenerire la domestica la ragazza fingerà di avere un fidanzato.

Così Arantxa deciderà di non dire nulla ai genitori di Cinta.

Nel frattempo Ursula si metterà d'accordo con Lucia e dirà a Telmo di aver scoperto che Mateo non è suo figlio, poiché il bambino è nato settimino. Durante la conversazione Ursula darà all'uomo due biglietti per l'isola di La Palma e gli consiglierà di andare via al più presto da Acacias.