Tutti i giorni, eccetto il sabato, prosegue ad essere trasmessa su Canale 5 la telenovela "Una vita". Le trame di cui tratteremo faranno riferimento alle puntate che in Italia saranno mandate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio. Tra le storyline principali quella di Telmo che sospetta fortemente di essere il padre di Mateo, in considerazione del fatto che a breve il bambino compirà 10 anni, stesso arco di tempo della sua partenza da Acacias.

Puntata del 10 maggio: Samuel chiede alle vicine di rispettare Genoveva

Nella puntata della soap "Una Vita" andata in onda domenica 10 maggio, Felipe si è scagliato contro Ramon davanti a tutto il vicinato e per l'ennesima volta l'ha accusato di essere il responsabile della morte di Celia.

Solo l'intervento di Liberto ha posto fine alla furente discussione. Samuel invcece è stanco del comportamento che le vicine stanndo tenendo nei confronti di Genoveva, pertanto ha deciso di invitarle a casa sua per una merenda. Nell'occasione ha raccontato della sua storia d'amore con la Salmeron e ha chiesto alle presenti che la rispettino.

Arantxa sospetta che Cinta in realtà non si rechi ogni giorno in biblioteca, come invece racconta ai genitori. Lucia, nonostante sia ancora innamorata di Telmo, ha deciso di allontanarlo. La Alvarado ha il timore che Edoardo possa in qualche modo vendicarsi su Mateo.

Bellita e Jose Miguel scoprono che Celia è morta nella loro casa

Gli spoiler della prossima settimana rivelano che Bellita e Jose Miguel verranno a conoscenza che l'abitazione dove loro risiedono è stato il luogo della morte di Celia e, in quanto molto superstiziosi, decideranno di passare la notte in hotel, poiché temono l'apparizione del fantasma della donna.

Samuel scoprirà che Genoveva ha mandato a Marlene, una sua amica francese, il ricavato della vendita di un vaso e si infurierà con lei per il gesto rischioso che ha compiuto. Antonito prenderà la decisione di chiudere ogni tipo di rapporto con Ramon, in quanto quest'ultimo persisterà nel non difendersi dalle accuse che continua a muovergli Felipe.

Dopo il litigio che è avvenuto con Lolita, Susana organizzerà un boicottaggio della bottega e la ragazza si troverà senza nessun cliente. Intanto Lucia confesserà ad Ursula di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Telmo. Nelle puntate della prossima settimana, inoltre, Jose Miguel e la Del Campo decideranno di vendere la loro casa con Bellita che è convinta di aver visto il fantasma di Celia.

Nel frattempo Cinta proseguirà nel mentire ai suoi genitori e confiderà sul fatto che Arantxa non dica nulla.

Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio

Sempre secondo le anticipazioni Telmo si troverà a parlare con Mateo e inizierà a sospettare che il bambino possa essere suo figlio, dopo che quest'ultimo gli dirà che sta per compiere dieci anni, dunque è nato nel periodo in cui lui si era allontanato da Acacias. Martinez incalzerà Ursula affinché possa dargli una risposta, ma la donna negherà tutto. Marcelina intanto vuole in tutti i modi avere un figlio e nei riguardi di Jacinto avrà degli atteggiamenti particolarmente 'focosi'. I Dominguez avranno difficoltà nel trovare degli acquirenti per la loro casa e prenderanno in considerazione l'idea di rivolgersi ad un esperto che possa scacciare via gli spiriti.

Cinta sarà molto divertita da tutta questa situazione.