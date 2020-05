Dal 2010, Scott Clifton presta il volto a Liam Spencer in Beautiful e da allora, si ritrova al centro di un triangolo amoroso senza fine con Steffy e Hope.

Intervistato da Tv Insider, l'attore ha voluto dire la sua sulla vicenda, ammettendo che Liam, a suo giudizio, sarà sempre diviso tra Hope e Steffy in quanto le ama entrambe. Un bel problema per il figlio di Bill Spencer che, stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa, riuscirà a risposare Hope dopo aver ritrovato la piccola Beth.

Scott Clifton parla del triangolo amoroso di Liam, Hope e Steffy

I fan di Beautiful da anni assistono al triangolo amoroso tra Liam, Hope e Steffy.

Nelle ultime puntate andate in onda in Italia, lo Spencer è volato in Europa per stare accanto alle bambine e a Steffy, mentre la moglie Hope passerà, a sua volta, sempre più tempo con Thomas e Douglas.

L'attore americano che, dal 2010 interpreta Liam. in una recente intervista, ha sottolineato il buon rapporto che ha con le sue colleghe, Annika Noelle (Hope) e Jacqueline Macinnes Wood (Steffy). Tra le altre cose, ha confessato come, secondo il suo parere, Liam sarà sempre diviso tra Steffy e Hope in quanto le ama entrambe. Lo Spencer quindi, sembra essere destinato a passare da Hope a Steffy e viceversa, ancora per lungo tempo.

Beautiful, Liam sarà sempre diviso tra Hope e Steffy?

Dalle parole di Scott Clifton, sembra che Liam stia seguendo le orme di Ridge il quale, come noto, per decenni, è stato diviso tra l'amore per Brooke e quello per Taylor.

Sta di fatto che, i telespettatori potrebbero rivedere lo Spencer ancora tra le braccia di Steffy, anche se, dalle anticipazioni americane, si viene a sapere che, dopo aver ritrovato la piccola Beth, lo Spencer riuscirà a risposare Hope.

Gli autori di Beautiful potrebbero però avere in serbo altre sorprese e Scott Clifton ne è ben cosciente.

'Penso che Liam sarà sempre diviso tra Hope e Steffy: lui ama entrambe. La natura del triangolo vede nessuna delle due contendenti vincere davvero. È tutto momentaneo (...) Liam crede di amare Hope ma poi non può fare a meno di Steffy' dichiara infatti l'attore che, con le sue dichiarazioni, fa presupporre come il triangolo amoroso tra Hope, Steffy e Liam sia destinato a durare nel tempo.

Anche il fratello Wyatt nelle prossime puntate, sarà alle prese con un problema simile, indeciso tra Sally e Flo.

L'attore classe 1984, grazie al ruolo in Beautiful, nel 2011 ha vinto l'Emmy come miglior giovane attore e nel 2013 come miglior attore non protagonista. Sposato con Nicole Lampson, ha un figlio Ford Robert.

In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro a Liam, Hope e Steffy, si ricorda che la soap tv Beautiful, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Per tutte le curiosità sui protagonisti della serie americana e per rivedere le puntate già andate in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Play.