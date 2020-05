Le vicende di Una vita in programma nei prossimi giorni su Canale 5 regaleranno molti colpi di scena agli amanti della soap opera iberica, nata dalla penna di Aurora Guerra. Le trame spagnole, rivelano che ad Acacias 38 ci sarà un tragico lutto. Genoveva Salmeron (Clara Garrido) diventerà vedova dopo l'arrivo degli scagnozzi di Cristobal, il suo ex amante nel quartiere. In questa occasione, Samuel Alday (Juan Gareda) morirà prematuramente, lasciando la moglie nella disperazione più totale. Alla fine, la donna prenderà una forte decisione nei confronti di vicini.

Una Vita: Genoveva in pericolo a causa di Cristobal

Le anticipazioni della soap opera spagnola, in onda nel primo pomeriggio sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Samuel e Genoveva scopriranno di essere nei guai dopo l'assassinio di Ariza, un complice di Cristobal giunto ad Acacias 38 in cerca di notizie sulla Salmeron. La paura aumenterà quando l'Alday e la moglie riceveranno una missiva da parte di Marlen, un'amica francese, che li inviterà a nascondersi in quanto Cristobal ha scoperto il loro nascondiglio. Il fratello di Diego, a questo punto, cadrà letteralmente in preda al panico, tanto da iniziare a chiedere i soldi ai vicini per ripagare il debito contratto con il pericoloso Cabrera.

Peccato, che tutto il vicinato si dimostri insensibile di fronte alla sua disperata richiesta d'aiuto. Intanto gli scagnozzi diventeranno sempre più pericolosi, tanto da costringere Samuel a compiere un brutto gesto, che macchierà per sempre la sua reputazione. In pratica, si introdurrà furtivamente nella latteria di Lolita per rubare l'incasso,ma verrà scoperto da Susana.

Alla fine, la Saler e gli altri vicini impediranno alla coppia di fuggire, condannandoli a morte certa.

L'Alday si sacrifica per salvare la moglie

Dai nuovi spoiler di Una Vita, si apprende che Samuel e Genoveva tenteranno di scappare ugualmente dal vecchio quartiere, ma la loro fuga sarà interrotta dagli scagnozzi di Cristobal, che non esiteranno a sparare un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo della coppia.

L'Alday, a questo punto, sacrificherà la propria esistenza per quella della sua dolce moglie. L'uomo, celermente soccorso dai vicini, sarà portato in clinica, dove morirà tra le braccia dell'amata. In questo frangente, la Salmeron apparirà dilaniata dalla perdita prematura del marito, tanto da isolarsi dal resto del mondo.

La Salmeron giura vendetta contro i vicini

Successivamente, Genoveva inizierà ad incolpare i vicini di essere i responsabili della morte del fratello di Diego. Per questo motivo, la donna impedirà ai condomini di Acacias 38 di partecipare alla veglia funebre di Samuel, in quanto non hanno mosso un dito per aiutarlo nel momento del bisogno. Poi, si rifugerà tra le quattro mura di casa, dove ripercorrerà i bei momenti passati con l'Alday, meditando un'atroce vendetta nei confronti dei vicini.

Infine, la Salmeron non si ribellerà all'intenzione di Carmen di licenziarsi dal suo posto di lavoro e scriverà una lettera ad un certo Alfredo Bryce in cerca di consolazione.