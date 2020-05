Le anticipazioni di Una vita riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane svelano clamorosi risvolti su Telmo e Lucia. Quest'ultima infatti non riuscirà a nascondere i sentimenti per il Martinez e inizierà con lui una relazione extraconiugale, presto scoperta da Eduardo. Quest'ultimo non prenderà affatto bene la notizia e affronterà la moglie, arrivando a schiaffeggiarla. La donna sarà colta da un malore e verrà trasportata in ospedale. Dagli spoiler riguardanti il prosieguo delle puntate, sembrerà non esserci un lieto fine per Telmo e Lucia.

Una Vita, trame Spagna: Telmo e Lucia iniziano una relazione extraconiugale

Nuovi colpi di scena attendono i fan di Una Vita nel corso delle prossime puntate, nelle quali Telmo finalmente verrà a sapere che Mateo è suo figlio. Sarà proprio Lucia a confessare al Martinez la verità sulla paternità del bambino. da questo momento in poi i due inizieranno una relazione extraconiugale. Lucia infatti, dopo aver cercato di nascondere i suoi sentimenti per l'ex sacerdote, non riuscirà più a fingere, tanto che tra i due scoppierà nuovamente la passione.

Eduardo furioso schiaffeggia Lucia nelle prossime puntate di Una Vita

Ben presto la relazione clandestina di Telmo e Lucia verrà scoperta da Eduardo che, come immaginabile, non reagirà affatto bene di fronte alla notizia.

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si verrà a sapere che Lucia, a questo punto, deciderà di fuggire da Acacias insieme a Telmo, Mateo e Ursula. Il Torralba però riuscirà a scoprire tutto e, furioso, segregherà in casa la moglie. In seguito, tra i due scoppierà una furibonda lite, nella quale Eduardo arriverà a schiaffeggiare Lucia.

Anticipazioni una vita: Lucia finisce in ospedale dopo l'aggressione del marito

Dopo l'acceso scontro, la Alvarado accuserà un malore che la costringerà ad andare in ospedale. Dagli spoiler riguardanti il prosieguo della vicenda, si verrà a conoscenza del fatto che per Lucia la situazione sarà destinata a peggiorare ulteriormente.

La donna infatti, dovrà rimanere in ospedale per diversi giorni, durante i quali verrà sottoposta ad alcuni accertamenti medici. La sua situazione sarà più grave del previsto dato che, il medico le annuncerà che è afflitta da un male incurabile che le lascerà solo poche settimane di vita. La Alvarado quindi, implorerà il dottore di non dire nulla della sua situazione ai familiari e, nel frattempo, la donna cercherà di fare il possibile affinché Telmo e il piccolo Mateo possano stare insieme e recuperare il rapporto padre e figlio.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Una Vita in onda come sempre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.