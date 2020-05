Dopo un salto temporale di dieci anni avvenuto nelle trame della soap opera Una vita, i fan italiani hanno assistito all'ingresso di nuovi personaggi. Tra le new entry c’è Camino Pasamar (Aria Bedmar), la secondogenita di Donna Felicia (Susana Soleto) e sorella minore di Emilio (Jose Pastor). La giovane sin da quando ha messo piede ad Acacias 38 si è presentata come una ragazza timida e riservata, ma soprattutto priva dell’uso della parola.

Nelle puntate in programma prossimamente in Italia verrà alla luce che la figlia della proprietaria del ristorante ‘Nuevo Siglo XX’, è stata vittima di un abuso nella sua città originaria.

Una Vita spoiler: Camino senza voce per un trauma del passato

Nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 il 19 maggio 2020, una nuova protagonista dello sceneggiato ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Tutto ha avuto inizio quando Bellita ha invitato le vicine di casa nel suo appartamento per conoscerle meglio: alla festa hanno preso parte anche Felicia e la figlia Camino. Quest’ultima ha dato l’impressione di soffrire a causa di un trauma del passato, poiché è entrata in crisi dopo aver visto la madre e il fratello discutere per un vassoio.

Finalmente nei prossimi episodi italiani, già andati in onda Spagna per via della differenza di trasmissione si scoprirà il motivo per cui la giovane ragazza non parla.

Dagli spoiler si evince che emergerà che la giovane Pasamar è muta per non aver ancora superato ciò che le è successo a Valdeza, nel paese in cui viveva con i suoi familiari prima di approdare nel quartiere iberico.

La figlia di Felicia fu abusata da Federico, Emilio ricattato da Ledesma

I proprietari del ristorante ‘Nuevo Siglo XX’ nato dove sorgeva ‘La Deliciosa’, con il passare dei giorni dimostreranno sempre di più di nascondere un segreto riguardante proprio Camino.

In particolare si scoprirà che un giorno la ragazza fu ritrovata dal fratello Emilio distesa a terra dopo essere stata disonorata da Federico, il figlio di un proprietario terriero. Quest’ultimo pagò a caro prezzo per la brutale azione commessa, visto che il fratello di Camino senza pensarci due volte lo uccise.

Purtroppo però un uomo chiamato Ledesma, lo stesso che vide Emilio macchiarsi le mani di sangue presto si farà vivo: il testimone della terrificante scena giungerà ad Acacias 38 per ricattare i Pasamar. Il nuovo arrivato farà la sua comparsa quando Camino recupererà la voce grazie a Cesareo, ed esigerà che Emilio convoli a nozze con sua figlia Angelines se non vorrà essere denunciato alla polizia. Il figlio di Felicia pur sapendo di poter finire in prigione con l’accusa di essere un assassino, non vorrà rinunciare per nessun motivo a viversi la storia d’amore con Cinta. Quest’ultima e il giovane Pasamar quando decideranno di rifugiarsi in Argentina verranno a conoscenza che Ledesma e Felicia si sposeranno.