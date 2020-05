Giovedì 28 maggio a partire dalle 21:25 su Rai 1, andrà in onda la sesta e ultima puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di grande successo che vede tra i protagonisti Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero e Massimo Ghini (Toni). Proprio le vicende legate a Laura saranno al centro dei due ultimi episodi della stagione, intitolati rispettivamente "La minaccia" e "L'addio": i telespettatori vedranno la protagonista vittima di un misterioso ricattatore, che potrebbe indurla a sbarazzarsi anche della sua attività. Giovanni, invece, si ritroverà in ospedale dopo essere stato investito al ritorno da una festa.

Finale di stagione: Toni esce dal nascondiglio per rivedere Giovanni

Dalle anticipazioni riguardanti la puntata finale di Vivi e lascia vivere, si viene a sapere che tutta la famiglia Ruggero sarà in ospedale in attesa di notizie su Giovanni, investito al ritorno da una festa, in cui come noto, ha baciato il fratello di Sara. Toni (Massimo Ghini), ancora ricercato per omicidio, una volta saputo del ricovero di Giovanni, deciderà di rischiare il tutto per tutto pur di rivedere il ragazzo, che considera come un figlio. Renato, invece, abbandonerà ancora una volta la famiglia, mentre Laura si farà carico di pagare i suoi debiti di gioco. Per Laura (Elena Sofia Ricci) però, i guai non saranno finiti dato che la donna verrà ricattata da qualcuno che sembra arrivare dal passato.

Ultima puntata del 28 maggio, Laura ricattata teme per la vita dei suoi figli

Nell'episodio intitolato "L'addio" e che concluderà questa prima stagione della Serie TV targata Rai, Laura e le sue amiche si ritroveranno a dover decidere su cosa fare della loro attività. Da quanto si apprende infatti, l'attività si salverebbe solo se venisse venduta.

Mentre le socie della Ruggero sembreranno combattive e faranno di tutto pur di non vendere, Laura invece, sembrerà essersi persa d'animo. Si verrà a sapere che la donna, sotto ricatto, avrà paura per l'incolumità dei suoi figli e, per tale motivo, sembrerà voler scendere ad un compromesso con il misterioso ricattatore.

Per Laura però, vi sarà una svolta inaspettata.

Le prime cinque puntate disponibili su Rai Play

In attesa di poter seguire l'ultima puntata di Vivi e lascia vivere, si ricorda che, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi possono essere rivisti collegandosi al sito Rai Play. La piattaforma streaming targata Rai, consente infatti di guardare in diretta o on demand molti programmi in onda sulle varie reti Rai, compresa la fiction con protagonisti Elena Sofia Ricci (Laura) e Massimo Ghini (Toni).