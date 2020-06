La serie Bay Yanlis con Can Yaman e Özge Gürel ha debuttato venerdì 26 giugno su Fox Tv Turchia. La prima puntata della serie ha catapultato il pubblico in una nuova romantic comedy dove i protagonisti, Özgür ed Ezgi, appaiono sin da subito incompatibili. Hanno opposti stili di vita e concepiscono l'amore in modo diverso. Lui non vuole legami, lei sogna il matrimonio. La seconda puntata andrà in onda il 3 luglio e sarà disponibile in streaming sul canale YouTube 'Signor Sbagliato', l'account ufficiale dell'emittente Fox dove vengono pubblicati i video sottotitolati in italiano. Il trailer del secondo appuntamento è stato già rilasciato e ha dato ai telespettatori un assaggio di ciò che vedranno la prossima settimana.

Le scene anticipano momenti intensi tra Özgür ed Ezgi. Quest'ultima supererà i momenti difficili dovuti al tradimento subìto dal fidanzato e comincerà a sentirsi più sicura di sé grazie ai consigli del giovane.

Il 3 luglio la 2ª puntata di Bay Yanlis, anticipazioni dal trailer Fox

Lui ama divertirsi e non vuole relazioni serie, lei ha subìto l'ennesima delusione dal fidanzato di turno ma continua a credere nel vero amore. L'incipit di Bay Yanlis rientra nella categoria 'gli opposti si attraggono' perché i protagonisti Özgür ed Ezgi sono l'uno l'opposto dell'altra. La serie ha esordito con una prima puntata spensierata e con il primo bacio tra i due personaggi, interpretati dalla coppia Can Yaman - Özge Gürel, divenuti popolari grazie a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (in originale Dolunay).

Il trailer della seconda puntata in onda il 3 luglio anticipa nuove scene emozionanti tra i due. Özgür si offrirà di dare ad Ezgi dei consigli su come trovare l'uomo giusto e la giovane inizierà a sentirsi più sicura di sé e intenzionata a realizzare i suoi sogni. La protagonista si farà guidare dai suggerimenti del suo vicino, ma esiterà un po' di fronte alla proposta di fingere che lui sia il suo amante.

Per dimostrare di essere certa di non innamorarsi di lui, perché è l'uomo 'sbagliato', Ezgi accetterà e l'ultima scena del trailer anticipa che i due balleranno molto vicini.

Le puntate di Bay Yanlis disponibili sul canale YouTube 'Signor Sbagliato'

Dopo il grande successo avuto con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e il più recente DayDreamer - Le ali del sogno, attualmente in onda su Canale 5, è approdato in tv il nuovo progetto televisivo di Can Yaman: Bay Yanlis.

La serie è iniziata il 26 giugno su Fox Tv Turchia ma l'emittente ha deciso di rendere disponibile ogni puntata con i sottotitoli italiani sul canale YouTube 'Signor Sbagliato'. I fan della coppia formata da Yaman e Özge Gürel potranno vedere, oltre alla puntata settimanale della durata di 120 minuti, anche brevi video con le singole scene di Bay Yanlis e i trailer rilasciati di volta in volta da Fox Tv.