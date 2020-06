Cresce l'attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole, la fortunata soap opera di Rai 3 che attualmente è in stop. Durante l'emergenza sanitaria non è stato impossibile tornare sul set per girare i nuovi appuntamenti, ma finalmente ad oggi qualcosa è cambiato. In questi giorni, infatti, ha riaperto il set della soap girata a Napoli e le anticipazioni su quello che vedremo in onda rivelano che ci saranno dei colpi di scena ma anche inattesi ritorni, come quello del personaggio di Dolly Salvetti.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: Dolly rientra in scena

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che forse andranno in onda già dal mese di luglio su Rai 3, rivelano che assisteremo al ritorno in scena del personaggio di Dolly Salvetti, interpretato dall'attrice Lucianna De Falco.

A svelarlo è stata lei stessa attraverso una foto che ha scelto di postare sul suo profilo Instagram, dove diceva che si torna sul set di Un posto al sole, con tanto di cuore rosa e anche con un nuovo look che darà il via a questa sua nuova esperienza lavorativa. Il personaggio di Dolly, decisamente esuberante, certamente non passerà inosservato e potrebbe dare del filo da torcere ad alcuni dei protagonisti della fortunatissima soap opera.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le novità che riguardano la coppia composta da Filippo e Serena, alle prese con un periodo alquanto complicato della loro vita. I due, infatti, dovranno fare i conti con la scelta di divorziare ufficialmente e quindi dovranno prendere anche le misure con questa nuova vita che cambierà drasticamente le loro abitudini.

Riusciranno a mantenere un buon rapporto per il bene della loro bambina?

Gli ascolti dell'access prime time di Rai 3 senza Un posto al sole

Un ritorno in televisione, quello di Un posto al sole, molto atteso dai telespettatori di Rai 3 i quali, in questi mesi di lockdown, hanno dovuto fare a meno del classico appuntamento serale con gli episodi della soap e gli ascolti lo hanno confermato.

La media della soap opera italiana, infatti, risulta essere di circa 1.8 milioni di fedelissimi a spettatori a serata. In queste settimane, invece, gli ascolti della terza rete Rai, nella fascia oraria che va dalle 20:30 alle 21:15, sarebbero calati sotto la soglia del milione di spettatori con uno share che si aggira interno al 3% circa. Tali dati confermano che Un posto al sole risulta essere uno dei prodotti più visti, amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano.