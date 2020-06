La Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno sta facendo sognare milioni di italiani grazie alla storia d'amore tra un fotografo e un'aspirante scrittrice. Gli spoiler del nuovo episodio trasmesso il 1° luglio su Canale 5, rivelano che Can Divit (Can Yaman) farà perdere le proprie tracce dopo essere stato accusato di plagio. L'uomo, infatti, troverà rifugio in una casa nascosta nel bosco, dove sarà scoperto da Sanem Aydin (Demet Ozdemir).

DayDreamer, episodio 1° luglio: Can scompare nel nulla

Le anticipazioni di DayDreamer, incentrate sul nuovo episodio trasmesso mercoledì 1° luglio sui teleschermi di Canale 5, annunciano innumerevoli colpi di scena per gli amanti della serie tv ambientata ad Istanbul.

Nel dettaglio, l'avvocato Metin comunicherà a Can che la fondazione mondiale dei fotografi gli ha ritirato la licenza, tanto da non poter più esercitare la sua prestigiosa professione fin quando non dimostrerà di essere innocente. La notizia manderà su tutte le furie il fotografo, il quale uscirà sbattendo la porta dall'agenzia pubblicitaria mentre i capi dell'associazione acconsentiranno ad ascoltare la sua versione dei fatti. In seguito, Divit spegnerà il cellulare per scomparire nel nulla. Sanem, invece, accuserà dei rimorsi di coscienza per aver aiutato il piano di Emre. Per questo motivo, Aydin si metterà sulle tracce del figlio di Aziz.

Sanem ritrova Divit nella casa nascosta nel bosco

Nel nuovo episodio di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda il 1° luglio, Sanem avrà intenzione di convincere Can a lottare per dimostrare che non ha copiato le foto della campagna pubblicitaria a favore delle donne.

A tal proposito, la ragazza chiederà aiuto ad Ayhan, una vera maestra col computer, di trovare l'indirizzo dell'hacker che ha messo nei guai Divit. Intanto Emre comincerà a nutrire dei dubbi su Aylin. Il giovane, infatti, inizierà a pensare che la sua fidanzata abbia ideato un piano per rovinare la reputazione di suo fratello.

Lontano da Istanbul, Aydin riuscirà a trovare Divit nella casa nascosta nel bosco. I due giovani decideranno di trascorrere la notte guardando le stelle in un campeggio improvvisato. In questo frangente, l'aspirante scrittrice si impegnerà fino in fondo per ripulire la figura professionale del fotografo, di cui si è follemente innamorata.

Dall'altro canto, Leyla (Öznur Serçeler) sarà in ansia per il mancato ritorno a casa della sorella, tanto da precipitarsi da Osman e Ayhan in cerca di sue notizie. A tal proposito, la donna deciderà di mentire per non dare un dispiacere ai genitori. Infine Emre farà una visita a sorpresa alla fidanzata, dove scoprirà un importante indizio per arrivare alla verità.