Dal lunedì al sabato, dalle 13:40 alle 14:10 va in onda su Canale 5 la soap americana Beautiful. Secondo le anticipazioni televisive, Hope riconsegnerà la fede nuziale a Liam e la fine del loro matrimonio sembrerà sempre più vicina. Carter ultimerà le pratiche del divorzio, ma non prima di aver provato a far cambiare idea alla Logan. Tra le altre cose Xander che ha scoperto la verità sulla piccola Beth, sarà sempre più convinto di rivelare tutto a Hope.

Trame dal 22 al 24 giugno: Carter prova a far cambiare idea a Hope

Nella puntata di Beautiful in onda lunedì 22 giugno, dopo che Hope avrà riconsegnato la fede nuziale a Liam, quest'ultimo tornerà con Steffy e insieme si dedicheranno alle loro due bambine.

Kelly e Phoebe rappresenteranno per l'uomo le uniche due uniche ragioni di vita. Nell'episodio di martedì 23 giugno, Steffy sarà molto felice del fatto che il marito sarà tornato con lei. Ridge sarà contento di quanto successo, in quanto ha sempre sperato che succedesse questo.

Il Forrester è stato sempre in forte disaccordo con Brooke, infatti in più di un'occasione ha cercato di far comprendere a Liam come lui dovesse fare da padre alle due figlie. Nella puntata di mercoledì 24 giugno Carter avrà già perfezionato tutte le pratiche del divorzio: tuttavia, l'avvocato cercherà comunque di far ragionare Hope e di farle cambiare idea, in quanto sarà ben consapevole dell'amore che provano i due.

Anticipazioni dal 25 al 27 giugno: Xander deciso a rivelare la verità a Hope

Secondo le anticipazioni televisive di giovedì 25 giugno, Thomas sarà contento di aver raggiunto il suo scopo. Il Forrester ha tramato per mesi e ha usato il piccolo Douglas come strumento per avvicinarsi a Hope. Intanto Xander, dopo che ha scoperto la verità su Beth cercherà di convincere Flo a raccontare tutto a Hope.

Mentre i due staranno discutendo li raggiungerà Zoe. In base alle anteprime di venerdì 26 luglio, Flo e Zoe avranno un acceso confronto riguardo Hope. Infatti la Fulton ha rischiato in più di una circostanza di farsi scoprire dalla cugina, e giorno dopo giorno non farà altro che provare tanto dolore e pena nei suoi confronti.

Intanto Brooke tenterà in ogni modo di convincere la figlia a non annullare il suo matrimonio, ma vanamente. Nell'episodio di sabato 27 giugno, Xander non vorrà in alcun modo essere complice di questo crimine e non lo fermerà neppure l'amore che proverà verso la sua fidanzata. Per questo motivo l'Avant piomberà a casa di Hope per impedire ai due innamorati di firmare le carte del divorzio. Per chi non riuscirà a seguire gli episodi di questa settimana di Beautiful, ricordiamo che sarà possibile rivederli su Mediaset Play, la piattaforma streaming della rete Mediaset.