Negli Stati Uniti la quinta stagione di Billions è in onda dallo scorso 3 maggio ma per ora sono solo sette gli episodi realizzati, gli altri cinque si gireranno e saranno trasmessi nel corso del 2020. L’interruzione è dovuta alla pandemia da coronavirus. In Italia saranno visibili i primi due episodi mercoledì 24 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic, canali 110 e 111 (+1). Inserita anche da Il Sole 24 Ore nelle cinque serie tv da non perdere a giugno, “Billions” si preannuncia più sconvolgente che mai visti i quattro nuovi grandi attori, Roma Maffia, Daniel Breaker, Corey Stoll e Julianna Margulies, il realismo disarmante ed i colpi di scena che metteranno tutti contro tutti.

Trama e protagonisti di Billions 5

In vetta alle classifiche di rating da svariati anni con la sua Axe Capital, Bobby Axelrod, (Damian Lewis), è l’antieroe multimilionario, la fa sempre franca nonostante i più che fondati sospetti sul suo modo di fare profitti tra insider trading, ricatti, speculazioni, manipolazione del mercato, e vendite allo scoperto. Ha tratto enormi profitti dall’attacco dell'11 settembre 2001 ma le prove sono insufficienti per un’incriminazione. Nel primo episodio raggiungerà un traguardo importante nonostante il nuovo nemico. La feroce rivalità con il procuratore tornerà alle stelle dopo l’improbabile e temporanea alleanza dei due contro Grigor Andolov (John Malkovich) della scorsa stagione.

Chuck Rhoades è stato prima il procuratore del distretto sud della città di New York, poi eletto generale dello Stato di New York, è un inguaribile idealista, sempre dalla parte dei cittadini, persegue il crimine con veemenza, soprattutto quello finanziario, combatte una battaglia al testosterone contro Axelrod da anni, è però, nella vita privata, succube sia mentalmente che fisicamente della moglie Wendy (Maggie Siff) psichiatra, motivatrice e performance coach alla Axe Capital che è da poco riuscita a recuperare la licenza per svolgere la sua professione grazie solo ed esclusivamente a Bobby.

Per questo ruolo Paul Giamatti, cinquantatreenne attore, doppiatore e produttore del Connecticut, ha voluto prepararsi al meglio andando direttamente dal reale procuratore in carica di New York per porgli tutte le domande su questioni finanziarie e relative leggi trasgredite. Rhoades avrà sempre più conflitti con il padre, (Jeffrey DeMunn) Charles Rhoades, Sr.

Confermata in Billions 5 anche la prima genderqueer della storia della televisione Taylor Amber Mason, Brandy Epps in “Orange Is the New Black”, (Asia Kate Dillon) che tornerà al lavoro nella società finanziaria dopo l’umiliazione subita. David Costabile è Mike Wagner, braccio destro ed amico fidato del boss Axelrod da sempre. Condola Rashād alias Kate Sacher, è sempre molto calma e ragionevole, proviene da una buona famiglia che le ha trasmesso i giusti valori che le fanno decidere giorno dopo giorno di lavorare per la giustizia anziché far “soldi veri” presso uno studio legale del centro. Kate aspira a diventare il primo presidente donna degli Stati Uniti d’America [VIDEO].

I nuovi personaggi in Billions

Corey Stoll, noto ai più come il deputato Peter Russo nonché galoppino di Frank Underwood in “House of Cards”, sarà il businessman Michael Thomas Aquinius Prince contro il quale Axe si batterà in tutti i modi. Stoll vanta un premio Critics 'Choice Television per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica ed un Golden Globe Award per il miglior attore non protagonista in una serie televisiva. Michael Prince, affarista ambizioso dell’Indiana, sarà schierato dalla parte dei buoni ovvero quella di Chuck Rhoades. Julianna Luisa Margulies, il cui primo ruolo di successo fu quello di Carol Hathaway nella serie televisiva “E.R.” e l’ultimo quello di Alicia Florrick in “The Good Wife”, sarà Catherine Brant, professoressa di un’università prestigiosa e scrittrice.

Vincitrice di un Emmy per il ruolo di attrice non protagonista nel 1995 in “E. R. Medici in prima linea” e di due Emmy Awards come migliore attrice protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo di avvocato nel 2011 e nel 2014. Quello di Roma Maffia è stato il primo nome ad esser anticipato come new entry della quinta stagione di “Billions”. Sarà Mary Ann Gramm, integerrima procuratrice di Manhattan. In molti la ricorderanno come l'anestesista Liz Cruz, collega dei due folli ed attraenti chirurghi plastici Christian Troy e Sean McNamara nella serie Nip/Tuck. Oltre a lei in “Billions 5” anche Daniel Breaker che, come Scooter Dunbar, sarà il capo dello staff di Michael Prince. L’attore quarantenne è anche doppiatore e comico.

Chi ha creato Billions

Il trailer della quinta stagione attualmente in onda su Sky inizia così: “Quelli come noi sono diversi, abbiamo bisogno del potere, ci serve per sentirci vivi, forse anche per sopravvivere”. In questa frase si potrebbero riassumere le precedenti quattro stagioni curate e prodotte dall’avvocato e sceneggiatore Brian Koppelman, da Andrew Ross Sorkin, editorialista finanziario del New York Times che non collaborerà più alla serie, e dal produttore cinematografico, regista e romanziere David Levien.