Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di giovani protagonisti per una serie televisiva dal titolo Storia di una famiglia perbene. La serie, diretta dal regista Stefano Reali per in otto puntate, andrà in onda sui canali di Mediaset. I casting sono curati da OZ Film per la casa di produzione 11 Marzo Film.

Storia di una famiglia perbene

Casting aperti per la realizzazione di una serie televisiva di Mediaset dal titolo Storia di una famiglia perbene. Le riprese verranno effettuate in Puglia con inizio tra settembre e ottobre di quest'anno.

A tale proposito OZ Film seleziona figure varie per la casa di produzione 11 Marzo Film.

La serie televisiva verrà diretta dal regista Stefani Reali e andrà poi in onda in otto puntate sulle reti Mediaset.

I casting

Si cercano attualmente giovani protagonisti, residenti in Puglia, soprattutto a Bari e provincia, per la copertura di vari ruoli: Maria De Santis (da ragazzina), 13 anni, capelli e occhi scuri, Maria De Santis (diciottenne), tra 18 e 22 anni ma con 18 anni come età scenica, Michele Straziota (da ragazzino), di età compresa tra 14 e 16 anni, con capelli chiari, occhi azzurri, alto, in grado di nuotare, ancora piuttosto infantile fisicamente e Michele Straziota (da adulto), di età compresa tra 21 e 25 anni.

Si cercano inoltre gli interpreti di: Giuseppe De Santis, fratello di Maria, 18 anni, viso pulito, muscoloso e virile, Salvo Straziota, fratello di Michele, tra 20 e 25 anni, molto palestrato, viso da 'bullo sfrontato', possibilmente con capelli lunghi e comunque non rapato, Carlo Straziota, fratello di Salvo e di Michele, tra 20 e 25 anni, viso da 'galeotto', possibilmente in sovrappeso e Vincenzo De Sanctis, fratello di Maria, di età compresa tra 15 e 18 anni magro, ossuto, dinoccolato e virile.

Gli interessati a partecipare ai casting devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando almeno due fotografie, scattate al momento dell'inoltro della documentazione, a figura intera e in primo piano, nonché un breve video di presentazione (di durata non superiore a 2 minuti e in formato mp4), girato anche con un cellulare.

Esso deve contenere informazioni su età, statura, città di provenienza, interessi e hobby, eventuali passioni di carattere artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: vittoria.losavio@ozfilm.it.

Nell'oggetto è necessario inserire: STORIA_, aggiungendo quindi il nome del personaggio per cui ci si propone.

I soggetti ritenuti interessanti per i ruoli indicati verranno successivamente contattati. Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook della casa di produzione cinematografica OZ Film.