Cecilia Rodriquez ed Ignazio Moser potrebbero diventare genitori. Ad alimentare la cosa una foto della sorella di Belen, ritratta in costume con forme in evidenza e più accentuate del solito, apparsa sui social nelle ultime ore. L’ex protagonista del Grande Fratello VIP non conferma né smentisce la possibile gravidanza ammettendo solo, forse maliziosamente e per alimentare un po di mistero, di aver messo su qualche chilo, quanto basta insomma ai fan della coppia per sospettare che dietro ci possa essere qualcosa in più.

Cecilia Rodriguez e la battuta sui chili in più

Cecilia Rodriguez ha sempre detto di voler diventare mamma in giovane età e sembra che ora ci siano tutti i presupposti.

La storia d’amore con Ignazio Moser, conosciuto all'interno della casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip, è stabile e procede a gonfie vele da ormai quasi tre anni. Entrambi, sin dal primo momento in cui si sono conosciuti, hanno espresso il desiderio di allargare la famiglia e di diventare genitori in età non troppo avanzata.

Di recente la modella argentina ha trascorso qualche giorno di vacanza sul Lago di Como, insieme ovviamente al fidanzato Ignazio Moser, alla sorella Belen Rodriquez, al nipote Santiago e all'ex calciatore e amico della sorella, Matteo Ferrari. Proprio durante uno scambio di battute con quest’ultimo sarebbero emersi dei dettagli che potrebbero far intuire che l'argentina sia in dolce attesa.

Ferrari, in una sua storia Instagram, si è complimentato con Cecilia per la sua bellezza: per tutta risposta, la ragazza ha replicato dicendo che adesso ha anche 6-7 kg in più e l’ex calciatore ha rincarato la dose ribadendo che Cecilia rimane comunque bellissima. Uno scambio di battute a questo riguardo sui social potrebbe apparire poco elegante a meno che dietro non ci sia una piacevole sorpresa.

Cecilia vorrebbe essere una giovane mamma

Al momento non è dato sapere con precisione se le nuove rotondità evidenziate dal costume della Rodriguez siano dovute solamente a qualche chilogrammo in più o al fatto di essere davvero in attesa di un figlio, rimane comunque la certezza che sia lei che Ignazio vogliono una famiglia.

Di recente Cecilia ha anche dichiarato di aver trovato in Moser il compagno di vita dato che per lui prova un sentimento mai avuto prima.

La donna si è spinta più in là raccontando che quando sarà, vorrebbe che suo figlio crescesse in campagna dato che sia i nipoti di Ignazio che Santiago, quando sono in campagna appaiono divertiti e felici. Che sia arrivato anche per la sorella di Belen il momento di coronare il suo sogno? Presto potrebbero esserci delle novità.