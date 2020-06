Dalla Spagna giungono delle interessanti anticipazioni di Una vita riguardanti Felipe, Genoveva, Felicia e Antonito. Prossimamente assisteremo all'entrata in politica di Antonito il quale sarà in attesa dei fatidici risultati elettorali. Genoveva si prenderà cura di Felipe che, dopo essersi risvegliato dal coma in seguito a un tentato avvelenamento da parte di Laura, perderà la memoria. I due coniugi saranno molto in sintonia e ciò finirà per far ingelosire Velasco, il quale ordinerà a un suo sicario di commettere una violazione in casa della Salmeron.

Anticipazioni Una vita, Felipe attratto da Genoveva

Dopo essersi risvegliato dal coma in seguito a un tentato avvelenamento, Felipe non ricorderà più niente di ciò che è accaduto negli ultimi anni. Genoveva sarà decisa a restare accanto al marito e l'attrazione tra i due risulterà più che evidente. L'avvocato Alvarez Hermoso, nonostante l'amnesia, apprezzerà la vicinanza della Salmeron.

Laura, nel frattempo, cercherà di portare a termine lo sporco incarico affidatole dal perfido Velasco, ossia di porre fine alla vita di Felipe. La costante presenza di Genoveva all'ospedale, però, costituirà un serio impedimento e la domestica comincerà a temere per la vita di sua sorella Lorenza.

Laura e la Salmeron unite contro Velasco

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che Velasco, divorato dalla gelosia, si recherà al cospetto di Genoveva e le chiederà se prova ancora amore nei confronti di Felipe. Il dark man, pur di far portare a termine il suo ordine per sbarazzarsi del suo rivale d'amore, incaricherà un suo sicario di intrufolarsi nell'abitazione di Genoveva e simulare una rapina.

Quando la Salmeron sarà informata dell'avvenimento, lascerà temporaneamente la stanza di Felipe il quale si ritroverà da solo con Laura.

La domestica non riuscirà ad uccidere l'Alvarez Hermoso e dopo essere stata scoperta dalla Salmeron le confesserà ciò che Velasco le ha ordinato di fare. Dopo aver appreso del cruento incarico, Genoveva proporrà a Laura di coalizzarsi per sbarazzarsi di Velasco, in cambio proteggerà sua sorella.

Antonito diventa deputato nelle prossime puntate di Una Vita

Camino durante una forte discussione con la madre, si mostrerà intenzionata ad andare in convento! Felicia, esasperata, prenderà la decisione di vendere il ristorante e lasciare Acacias definitivamente. In seguito, Camino si mostrerà dispiaciuta per il modo in cui ha trattato la madre e cercherà di ricucire il rapporto con la migliore amica, confidandole la sua relazione con Maite.

Marcos, intanto, sarà in attesa di una risposta da parte di Felicia riguardante la proposta di matrimonio. La risposta della donna non tarderà ad arrivare ma sarà negativa per Marcos. Devastato dal rifiuto, l'uomo deciderà di tornare in Messico con Anabel.

Intanto si avvicinerà il giorno delle elezioni e Antonito sarà molto fiducioso per i risultati. Rosina approfitterà della situazione per chiederà un favore al Palacios, mentre Ramon metterà in guardia il figlio. I risultati giungeranno e Antonito diventerà deputato.