Cesare Cremonini è stato al centro delle polemiche social per una frase detta in un'intervista da Cattelan. Il cantante ha raccontato di aver cambiato il nome alla sua cameriera moldava, Emilia: "Io la pago" ha detto scherzosamente. Le parole di Cremonini non sono piaciute a molti fan che hanno apprezzato l'ironia. L'artista, poche ore fa, ha smentito ogni accusa postando un video in compagnia della sua colf in cui mostra lo speciale rapporto che c'è tra i due.

Critiche per Cremonini che ha detto a Cattelan di aver cambiato il nome alla cameriera moldava

Il cantante Cesare Cremonini è stato ospite del programma E poi c'è Cattelan, in cui è stato intervistato.

Alcune parole del cantautore, al centro della chiacchierata, sono state giudicate sessiste e razziste dai telespettatori che hanno seguito la trasmissione. Cremonini ha parlato della sua cameriera moldava, dicendo di averle cambiato il nome in Emilia, in onore della sua terra. "Lei non si chiama Emilia, perché è moldava, ma io la pago" ha raccontato il cantante ad Alessandro Cattelan. Il presentatore non ha preso le distanze dal suo ospite, ma ha proseguito il discorso, divertito. Per questo motivo, in molti si sono schierati anche contro di lui.

Lo spazio dedicato a Cremonini non è piaciuto ad alcuni telespettatori che si sono riversati sui social per contestare le parole appena sentite . "La gente non ha ancora capito che si compra la prestazione lavorativa, non l'essere umano che la svolge", scrive uno dei molti utenti su Twitter.

"Ma quanto è bello questo classismo sui colli bolognesi", ha commentato un altro utente, parafrasando un verso di 50 Special. Altri fan di Cremonini hanno difeso l'artista, considerando le sue frasi in maniera ironica.

Travolto dalle accuse, l'artista ha chiarito l'equivoco postando direttamente su Instagram un video in cui è in compagnia della sua domestica.

La domestica di Cremonini risponde alle accuse con un video affettuoso

"Non vi preoccupate, noi ci amiamo", ha detto la donna, ricordando il grande aiuto che Cesare Cremonini le ha dato in un momento difficile della sua vita. Il cantante e la donna si sono messi a ballare, si sono abbracciati e baciati.

"Io sono stata fiera...ma io ti voglio un bene!", ha detto la colf al cantante. Successivamente, Cremonini ha chiesto alla sua domestica quale fosse il suo nome, per rispondere a tutte le accuse che gli sono arrivate in queste ore. La donna con simpatia ha risposto: "Emilia Rumena, non Emilia Romagna". Con poche immagini, l'artista bolognese ha smentito quindi ogni accusa di razzismo, mostrando lo splendido rapporto umano che c'è tra lui e la sua cameriera.