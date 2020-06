La soap Daydreamer- Le ali del sogno ha debuttato con grande successo sugli schermi di Canale 5 lo scorso 10 giugno. Protagonisti gli attori Demet Ozdemir (nel ruolo di Sanem) e l'affascinante Can Yaman (Can Divit), quest'ultimo giunto alla ribalta lo scorso anno, grazie al successo della serie Bitter Sweet. Proprio Yaman ha parlato dell'affinità con la collega Demet con cui, sin dall'inizio delle riprese, si è ritrovato in grande sintonia e con cui c'è stata grande chimica. Una complicità e un'intesa, che avevano fatto supporre a un flirt tra i due anche nella vita privata. Indiscrezioni smentite dai diretti interessati che hanno dichiarato di essere solo buoni amici.

Can Yaman e Demet Ozdemir si sono conosciuti sul set di Daydreamer

Can Yaman e Demet Ozdemir sono i protagonisti della nuova soap trasmessa da Canale 5 Daydreamer che, sin dalla prima puntata andata in onda lo scorso 10 giugno, ha registrato ottimi dati di ascolto con uno share del 20%. La soap tv turca, il cui titolo originale è Erkenci Kus, narra della storia d'amore tra Can e Sanem ed è andata in onda sul canale turco Star Tv da giugno 2018 ad agosto 2019. I due attori si sarebbero conosciuti proprio sul set di Daydreamer e, come dichiarato dagli stessi, sin da subito, si sono trovati bene a lavorare insieme, rivelando grandi sintonia e affiatamento.

Daydreamer, Can e Demet fidanzati? La Ozdemir: 'Siamo solo amici'

"È come se ci conoscessimo da tempo" aveva dichiarato già all'epoca Can Yaman, riferendosi alla collega, la quale, nel frattempo, aveva rotto la relazione con Seckin Ozdemir. Proprio questo fatto aveva scatenato il Gossip, che aveva cominciato a insinuare che tra Demet Ozdemir e Can Yaman fosse nato un flirt al di fuori del set.

Indiscrezioni smentite seccamente da Sanem di Daydreamer che, già nel 2018, sul sito turco Milliyet, aveva dichiarato: "Non c'è amore con Can. Siamo solo amici".

Can Yaman è single, su Demet Ozdemir: 'Fortunato ad aver lavorato con lei'

Anche Can Yaman si è visto costretto a intervenire per mettere a tacere i pettegolezzi secondo cui, lui e Demet Ozdemir, si fossero fidanzati nella vita reale.

A tal proposito, l'attore turco, attraverso un'intervista a Hurriyet, aveva precisato di essere single e che le sue parole circa l'affiatamento e l'armonia riscontrate nei confronti della collega Demet fossero state travisate. Il suo intento era quello di far notare come i due fossero una delle coppie più armoniose dello schermo tv, non una coppia reale. Nonostante le smentite, pare indiscutibile il grande affiatamento tra Yaman e la Ozdemir, tanto che lo stesso interprete di Can Divit, in una recente intervista, si è detto fortunato ad aver lavorato con lei. "Tra me e lei, fin da subito, c'è stata grande chimica" ha dichiarato Can Yaman, che ha dipinto la collega come una persona molto spiritosa, in grado di risollevare il morale a tutta la troupe di Daydreamer.