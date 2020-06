Le anticipazioni dal 5 all'11 luglio di Una vita riportano che Genoveva Salmeron, rientrata a casa dopo la sepoltura del compianto marito Samuel Alday, giurerà vendetta nei confronti degli abitanti di Acacias 38. Nel frattempo, tornerà il sereno tra Ramon e Felipe Alvarez-Hermoso, mentre in ospedale Lucia esalerà il suo ultimo respiro tra le braccia di Telmo Martinez. Quest'ultimo, in seguito al decesso della sua amata, organizzerà la veglia funebre insieme a Ursula. In questa circostanza, l'ex parroco rivelerà a tutti i presenti di essere il padre biologico di Mateo. Ramon, intanto, farà una dichiarazione d'amore a Carmen.

Telmo vuole partire con il figlio ma senza Ursula

Carmen, dopo una chiacchierata con Ramon, si renderà conto che lui la considera solo come un'amica. Per questo motivo, la donna deciderà di lasciare il paesino spagnolo per sempre. Bellita sarà furiosa con la figlia Cinta che l'ha ingannata e le comunicherà la sua intenzione di mandarla in un collegio in Svizzera. La ragazza accetterà la decisione della madre senza ribellarsi.

Telmo vorrà rifarsi una vita in un'altra città insieme a Mateo, ma non porterà con sé Ursula. Quest'ultima rimarrà piuttosto attonita quando apprenderà delle intenzioni di Martinez e per tutta risposta gli rivelerà di aver assassinato Eduardo.

Ramon si dichiara a Carmen

Ramon dichiarerà il suo amore a Carmen che, a questo punto, tornerà ad Acacias.

Palacios, prima di ufficializzare la relazione, vorrà parlarne con il figlio Antoñito, ma proprio mentre sarà sul punto di dargli la notizia, il giovane riceverà una lettera che lo farà impallidire. Si tratterà di una comunicazione del ministero della Guerra che prevede che tutti i figli di famiglie benestanti debbano prestare servizio militare per almeno tre anni.

Ursula sarà alla ricerca di un lavoro, e nel frattempo Felipe le comunicherà che la famiglia di Eduardo reclamerà non solo il suo appartamento, ma anche la custodia di Mateo. Ramon chiederà a Liberto di organizzare un incontro con un generale per far sì che Antoñito possa essere esentato dall'obbligo del servizio militare, ma il confronto avrà un esito negativo.

Ursula verrà sfrattata dalla casa nella quale aveva lavorato e sarà costretta a cercarsi una nuova occupazione. A causa della sua reputazione non del tutto immacolata, l'unica a venirle incontro sarà Fabiana che le proporrà di lavorare nella pensione, ma Dicenta rifiuterà.

Cinta, al termine di un'esibizione, verrà arrestata insieme ad altri dipendenti del Cafè del Duende durante un blitz della polizia. La giovane passerà una notte in prigione, accusata di associazione a delinquere per una vicenda di banconote false. La ragazza riuscirà a tornare in libertà grazie all'intercessione di José.