Da qualche settimana i palinsesti Mediaset sono occupati dalla famosa Serie TV DayDreamer - le ali del sogno, che ha già conquistato il pubblico italiano. I due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) dovranno affrontare diverse peripezie prima di poter essere felici.

Dagli spoiler riguardanti gli avvenimenti degli episodi in programmazione prossimamente, si evince che l’aspirante scrittrice crederà che l’uomo con cui si è scambiata un bacio appassionato alla Fikri Harika possa essere Levent (Baki Ciftci). Per tale ragione la sorella di Leyla anche se proverà qualcosa di forte per il suo datore di lavoro Can, per dimenticarlo approfondirà la conoscenza del terzo incomodo.

Ovviamente Sanem focalizzerà la sua attenzione sull’uomo sbagliato, visto che il primogenito di Aziz parecchio infastidito cercherà in qualsiasi modo di farle aprire gli occhi.

DayDreamer, trame turche: Sanem si rivolge a una fattucchiera

Le anticipazioni turche su ciò che succederà nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che Sanem si farà condizionare da Guliz. A causa dei consigli di quest’ultima la nuova dipendente della Fikri Harika si rivolgerà ad una fantomatica fattucchiera, che le farà sapere che la sua dolce metà si presenterà davanti a lei con indosso dei vestiti azzurri. Aydin crederà che l’uomo giusto per lei sia Levent, il figlio della proprietaria dell’azienda specializzata alla vendita di uova e pollame e in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria dei Divit.

Sanem non appena vedrà Can con un giubbotto di jeans azzurro, convinta che si tratti di uno sconosciuto non smetterà di osservalo soprattutto quando affermerà di aver partecipato al 40esimo anniversario della Fikri Harika. La sorella di Leyla però, non sospetterà affatto che il misterioso uomo che ha avuto accesso proprio nel teatro in cui l’Albatros l’ha baciata sia il suo datore di lavoro.

Successivamente Can dopo aver deciso di lasciare la Turchia per dimenticarsi di Sanem rinuncerà all’idea di partire, e farà i conti con il ritorno della sua ex fidanzata Polen.

Can geloso, Aydin scambia Levent per Albatros

Intanto il primogenito di Aziz farà fatica a nascondere la sua gelosia, quando vedrà Aydin e Levent sempre più vicini.

Il fratello di Emre avendo compreso già da parecchio tempo di essere l’uomo che Sanem sta cercando, farà il possibile per non farla avvicinare a Levent ribadendole che lo stesso oltre a non avere la barba durante il party della sua azienda si era presentato in compagnia di una ragazza. Nonostante ciò Aydin non ascolterà gli avvertimenti di Can, poiché vorrà smettere di pensarlo. In particolare la giovane sarà intenzionata a dare una svolta alla sua vita, sia per essere stata usata da Emre e a causa della scomoda presenza di Polen ad Istanbul.

Sanem quindi non sapendo affatto che Can ricambia i suoi sentimenti mostrerà un certo interesse sentimentale per Levent, ma continuerà a chiedersi se è veramente Albatros.

La sorella di Leyla avrà un atteggiamento piuttosto contraddittorio, dal momento che si rifiuterà di trascorrere un intero pomeriggio con Levent al termine di una cena in cui saranno presenti anche Can e Polen. Per finire Aydin ignorerà ancora la verità, infatti non crederà minimamente che il baciatore misterioso in realtà sia il suo capo.