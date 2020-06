Da qualche giorno circola la voce di un presunto ritorno di fiamma tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. A fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale è stata propria l'ex vincitrice del Grande Fratello 16. La giovane ha smentito di essere tornata con il modello veronese attraverso una serie di Instagram stories.

Ad accendere nuovamente i riflettori sui due ex coinquilini della casa più spiata d'Italia, ci ha pensato involontariamente Daniele Dal Moro. Il giovane ha deciso di lasciare il trono di Uomini e donne senza effettuare alcuna scelta, da quel momento alcuni telespettatori hanno pensato che ci sia stato lo zampino di Martina Nasoni.

Martina Nasoni smentisce i rumors

Martina Nasoni ha rotto il silenzio su Daniele Dal Moro. La giovane, originaria di Terni, ha smentito i rumors di un ipotetico ritorno di fiamma. La Nasoni, attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, ha ammesso che ultimamente entrare sui social è snervante: qualunque cosa faccia, secondo alcuni, avrebbe a che fare con Daniele Dal Moro. Inoltre, alcuni follower avrebbero sostenuto che il modello si fosse arrabbiato per un vestito indossato da Martina. La diretta interessata ha tagliato corto: "Follia".

Se fino ad oggi l'ex gieffina aveva lasciato correre, adesso è stanca: "Non ne posso più, lo dirò una volta e basta". Martina Nasoni, una volta per tutte, ha dichiarato: "Io e Daniele non stiamo insieme".

La giovane ha spiegato che i due si vogliono bene, perché ne hanno passate tante insieme. Da qui a dire che siano tornati insieme, però, ce ne passa: i due ex gieffini sono uno l'opposto dell'altro.

Infine, Martina Nasoni ha concluso il suo lungo sfogo chiedendo ai fan di rispettare questa situazione:"Non vi chiedo di capirla, vi chiedo di rispettarla".

Angelica Di Lagno solleva dubbi su Daniele Dal Moro

L'abbandono del trono di Daniele Dal Moro senza effettuare una scelta ha scatenato la reazione di una delle corteggiatrici. Angelica Di Lagno attraverso un'intervista per Isa e Chia ha ammesso di essere delusa per l'atteggiamento del veronese: la giovane si aspettava un messaggio da parte del tronista, che però non è mai arrivato.

La corteggiatrice del dating-show era propensa ad una conoscenza lontano dalle telecamere, visto che i due avevano mostrato un ottimo feeling. L'uscita di scena di Daniele Dal Moro da Uomini e Donne ha sollevato dei dubbi in Angelica Di Lagno, in merito ad un ipotetico riavvicinamento con Martina Nasoni. La ragazza non avrebbe capito perché Daniele abbia ripreso a seguire la sua ex coinquilina. Per questo non si era sentita di escludere nulla, neanche che Dal Moro abbia accettato il ruolo di tronista per fare una ripicca a Martina Nasoni.