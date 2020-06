Camilla Mangiapelo e il suo fidanzato Riccardo Gismondi non sono da tempo al centro di Gossip in rete, ma preferiscono vivere la loro relazione, lontano dai social, continuando a svolgere il loro lavoro di influencer e vivendo serenamente la loro convivenza lontano dalle telecamere. L'influencer ha chiesto ai suoi follower su Instagram di farle qualche domanda scomoda per raccontare qualcosa in più riguardo la sua vita. Camilla ha spiegato, quindi, in che rapporti è con alcune ex corteggiatrici di Uomini e Donne e ha raccontato come vanno le cose con il suo fidanzato.

Camilla e il rapporto con le ex corteggiatrici: con Nilufar incompatibilità caratteriale

Camilla Mangiapelo ha deciso di rispondere ad alcune domande scomode che le hanno fatto i suoi follower. Alcuni fan hanno chiesto all'influencer romana in che rapporti è con alcune ex corteggiatrici del dating show di Maria De Filippi. Alla domanda di un'utente: "Cosa è successo con Nilufar?", Camilla Mangiapelo ha risposto: "Quello che noi chiamiamo antipatia può anche essere definito con un termine più elegante: Incompatibilità caratteriale di dimensioni epiche". Camilla non ha fornito ulteriori dettagli. Riguardo all'ex corteggiatrice del suo fidanzato, Martina Luchena, l'influencer ha risposto: "Non c'è mai stato nulla di personale contro di lei, è stata la situazione in cui ci siamo trovate che ha condizionato il mio pensiero per un periodo della mia vita.

Le auguro il meglio". Un'altra domanda ha riguardato il rapporto fra Camilla Mangiapelo e Vittoria Deganello e la romana ha spiegato che le vuole molto bene, ma alcuni rapporti nel corso del tempo cambiano e non è possibile frequentarsi spesso.

Il rapporto fra Camilla e Riccardo Gismondi

I fan, oltre ad essere incuriositi sul rapporto fra Camilla e le ex corteggiatrici di Uomini e Donne, hanno fatto domande riguardo alla relazione fra Camilla Mangiapelo e il suo fidanzato, l'ex tronista Riccardo Gismondi.

Un follower ha chiesto: "Come va con Riccardo ma vivete insieme?", Camilla ha risposto che il rapporto con il suo compagno va avanti da quattro anni, che continuano la loro convivenza e stanno ristrutturando casa. La coppia aveva avuto una crisi due anni e mezzo fa, menzionata nella risposta data da Camilla Mangiapelo, e riguardo al falò di confronto a Temptation Island la ragazza ha rivelato di aver avuto un momento in cui si è sentita delusa, essendo stata messa in dubbio la sua integrità morale, ma non ha mai pensato di lasciare Riccardo.

La vita privata di Camilla con l'ex tronista procede quindi a gonfie vele.

In merito al rapporto fra l'influencer romana e Nilufar Addati, l'ex tronista napoletana non ha replicato, al momento, alle parole di Camilla Mangiapelo.