Le anticipazioni del 29 giugno di Daydreamer - Le ali del sogno riportano che San si schiererà per una volta dalla parte di Can e lo aiuterà a firmare un contratto con Fabbri, importante cliente dell'agenzia pubblicitaria.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction si sofferma sulla storia d'amore romantica e divertente tra Can, proprietario di un'azienda molto importante, e Sanem, sua dipendente. Il loro rapporto è minato dal fratello di Can, Emre, il quale si serve della giovane per sabotare l'azienda di famiglia insieme ad Aylin (concorrente dell'agenzia).

Anticipazioni puntata del 29 giugno

Nella puntata di lunedì 29 giugno, Sanem sarà vittima di pettegolezzi in agenzia. Infatti, ricordiamo che nella puntata precedente Can ha preso per mano la sua dipendente e l'ha portata via da un party. I colleghi di Sanem erano al corrente del fidanzamento tra la giovane e un uomo misterioso, ma dopo questo evento iniziano a pensare male della ragazza. I dipendenti dell'agenzia e gli amici di Sanem, infatti, si insospettiscono del fatto che Can, nonostante sia ufficialmente fidanzato da tempo abbia lasciato la festa mano nella mano con la sua dipendente. Sanem, sorpresa da quanto appreso, inizia a pensare che Can la stia solo prendendo in giro.

Sanem aiuta Can a firmare un contratto importante

Nelle scorse puntate abbiamo visto come Sanem abbia sempre fatto di tutto per seguire gli ordini di Emre per sabotare l'azienda di famiglia. La giovane, però, si sta legando sempre più a Can e sta iniziando a cambiare idea su di lui. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 29 giugno, Sanem farà di tutto per aiutare Can a firmare il contratto con Fabbri, un importante imprenditore di profumi.

Ricordiamo, infatti, che nelle scorse puntate Can ha portato via Sanem da una conversazione con quest'uomo, il quale ne è rimasto molto indignato. CeyCey, per coprire i due giovani, ha spiegato a Fabbri che tra i due c'è una relazione. Per convincere l'imprenditore a firmare il contratto con l'agenzia, Sanem fingerà di essere la fidanzata di Can.

Fabbri, pertanto, invita i due finti fidanzati ad una cena e i due dovranno fingere di stare insieme.

Durante questa cena è chiaro il legame che c'è tra Can e Sanem, nonostante stiano fingendo, ma il giovane continua a essere convinto che la donna abbia un fidanzato al di fuori dell'azienda. La giovane, dal suo canto, non è ancora convinta di potersi fidare di Can a causa delle voci che girano sul suo conto.

Intanto Aylin, pur di sabotare l'azienda di Can, continuerà a tramare alle spalle del suo fidanzato Emre, il quale inizierà ad avere dubbi sul suo amore.