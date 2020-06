Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, la TV Soap nata da un'idea di Bea Schmidt e prodotta da Bavaria Fernsehproduktion.

Secondo gli spoiler Robert non riuscirà a pronunciare alcuna parola alla festa per il battesimo del piccolo Emilio. Eva, dispiaciuta per l'accaduto, si renderà conto che non potranno mai essere una famiglia e prenderà una drastica decisione.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Robert non riesce a prendersi cura di Emilio

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Robert costringerà Eva a promettergli di non rivelare mai a Christoph di essere lui il vero padre del bambino.

La donna sarà restia ad accettare questo ricatto, ma non potrà far altro: l'unica cosa che desidera per il piccolo Emilio è pace e serenità.

Robert, però, non riuscirà a preservare una vita famigliare normale. A causa della gelosia nei confronti di Cristoph tenderà a trascurare il bambino. Per lui l'idea di crescere il figlio del suo rivale in amore sarà molto difficile da accettare.

La goccia che farà traboccare il vaso avverrà durante la festa per il battesimo di Emilio.

Trame tedesche Tempesta d'amore: Robert non riesce a parlare al battesimo di Emilio

Gli spoiler delle puntate andate in onda in Germania di Tempesta d'amore svelano che Robert, durante il discorso al battesimo di Emilio, farà fatica a pronunciare una sola parola a causa dei brutti ricordi legati al tradimento di Eva.

Tutti gli invitati si troveranno a vivere una situazione carica di tensione e imbarazzo.

Eva, sconvolta, si renderà conto che suo marito non sarà mai in grado di crescere il piccolo Emilio come fosse suo figlio. I suoi sogni di una famiglia felice e spensierata verranno distrutti velocemente.

La donna, dopo aver riflettuto a lungo, si troverà a prendere una decisione molto difficile: mettere fine al suo matrimonio.

Eva lascia Robert

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, stando alle anticipazioni provenienti dalla Germania, Eva abbandonerà suo marito e gli lascerà un messaggio per metterlo al corrente della sua scelta. Robert leggerà la lettera e inaspettatamente riuscirà a incontrare la moglie prima della sua partenza.

Purtroppo il confronto tra i due non andrà nel verso giusto ed Eva gli confesserà di non voler rovinare il ricordo di tutto l'amore che hanno condiviso insieme, affermando di desiderare una vita serena per Emilio.

Prima di salire sulla macchina che la porterà lontano dal suo amore, Eva gli concederà un ultimo bacio. Robert, straziato dal dolore, si renderà conto di aver perso la cosa più bella della sua vita e di non avere più né un matrimonio né un figlio.