Daydreamer - Le ali del sogno è una soap turca che vede come protagonista la storia d'amore tra Sanem, giovane dipendente di un'azienda, e Can, suo datore di lavoro. L'alchimia tra i due è chiara fin dal primo momento, ma a minare il loro rapporto è Emre, fratello di Can, che si serve di Sanem per sabotare l'azienda di famiglia. Nella puntata che sarà trasmessa mercoledì 24 giugno, Can e Sanem saranno sempre più vicini e il giovane addirittura avrà un attacco di gelosia causato dalle tante attenzioni che la donna riceve da altri uomini.

Anticipazioni puntata 24 giugno

L'agenzia della famiglia di Can è in gara per un contratto con un'azienda cosmetica internazionale.

Il giovane cerca di vincere mettendo in gioco una campagna pubblicitaria molto speciale a scopo benefico. Metin, avvocato e amico di Can, convince Sanem a posare come modella in questa campagna e lei e Can si ritrovano senza saperlo sullo stesso set. I due trascorrono ancora una volta del tempo insieme e si rendono sempre più conto di provare dei sentimenti l'uno per l'altro. Finito il servizio fotografico, Can e Sanem vanno insieme alla festa in riva al mare dove verrà stabilito quale agenzia ha vinto il tanto ambito contratto. Il servizio fotografico è un vero successo e Sanem, che ha fatto da testimonial, attira l'attenzione di molte persone, tra cui Enzo Fabbri. Il giovane è un imprenditore di profumi che si è innamorato della giovane.

La gelosia di Can nei confronti di Sanem

Nonostante le varie discussioni avvenute nelle ultime puntate, Can e Sanem non riescono a fare a meno di pensarsi. Sanem è frenata dall'idea che il suo superiore possa essere in realtà una persona negativa che cerca di sabotare l'azienda di famiglia (come le ha fatto credere Emre).

Can, invece, è convinto che Sanem sia fidanzata e questo lo porta a non farsi avanti con la sua dipendente. Nella puntata del 24 giugno, una volta arrivati al party organizzato per la premiazione, Sanem attira l'attenzione di molte persone, tra cui Enzo Fabbri. Il giovane l'invita a ballare ed è conquistato dal suo profumo di fiori.

Viene annunciato, inoltre, che a vincere grazie alla campagna pubblicitaria è proprio l'azienda di Can. Sanem, rattristata per aver deluso Emre, decide di andare via dalla festa, ma viene trattenuta proprio da Fabbri. L'imprenditore di profumi, infatti, non vuole perdere occasione per parlare con Sanem per poterla conquistare. Can, poiché assiste alla scena, si ingelosisce e decide di mettersi tra i due prendendo la mano di Sanem e portandola via dalla festa. La ragazza resta sorpresa da questo gesto e si rende conto che forse tra loro due non c'è solo un semplice rapporto lavorativo.