Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca con Can Yaman. Gli spoiler della nuova puntata, trasmessa martedì 30 giugno su Canale 5, svelano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) sarà vittima di gravi sensi di colpa dopo aver scoperto che Can rischia la propria reputazione. Per questo motivo, la sorella di Leyla deciderà di porre fine all'alleanza con Emre Divit (Birand Tunca) per il bene del fotografo.

DayDreamer, puntata 30 giugno Can accusato di plagio

Stando alle anticipazioni di DayDreamer, incentrate sulla puntata in onda martedì 30 giugno su Canale 5 si evince che vi saranno vari colpi di scena per gli amanti della serie tv turca.

Scendendo nei dettagli, Can sarà impegnato a dimostrare la propria estraneità dall'accusa di plagio ricevuta dalla commissione disciplinare. Il fotografo, infatti, sarà accusato di aver copiato le foto della compagna pubblicitaria a favore delle donne per colpa di Aylin, tanto che la sua reputazione sarà messa in serio pericolo.

Sanem decide di non aiutare più Emre

Nel frattempo Emre sospetterà che suo fratello sia stato incastrato dalla sua ex fidanzata, iniziando ad avere dei grossi rimorsi di coscienza. Tuttavia il giovane deciderà di non raccontare nulla a Can per paura di perdere la sua fiducia. Peraltro Aylin negherà ogni coinvolgimento, mostrando la sua solidarietà a Divit. Quest'ultimo sarà raggiunto da una nuova brutta notizia: l'associazione mondiale dei fotografi ha deciso di sospenderlo.

In questo frangente, il giovane giurerà di essere estraneo ai fatti e Sanem inizierà a capire che Emre l'ha presa in giro e quindi gli farà sapere che non lo aiuterà più a sabotare le future campagne pubblicitarie della Fikri Harika.

Sanem Aydin vinta dai sensi di colpa

La trama di DayDreamer - Le ali del sogno, in programma il 30 giugno sui teleschermi italiani, svela che Sanem sarà vinta da grossi sensi di colpa.

L'aspirante scrittrice, infatti, non saprà più come comportarsi con Can e avrà in mente di chiedere aiuto a Ayhan al fine di rintracciare il secondo hacker, ritenuto responsabile del plagio di cui è stato incolpato Divit.

Intanto Aylin continuerà a tramare alle spalle di quest'ultimo, mentre Nihat e Mevkibe crederanno che Osman voglia davvero sposare la loro figlia dopo la rivelazione di Muzaffer.

Anche se il macellaio continua a nascondere di essere segretamente innamorato di Leyla (Öznur Serçeler). Infine l'avvocato Metin ed Akif prometteranno al loro amico Can di aiutarlo a uscire dalla delicata faccenda che l'ha colpito.