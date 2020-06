Come sappiamo, Emma Marrone è molto presente in questo periodo sui social. A causa della pandemia, la cantante in questi mesi ha arricchito i suoi profili con storie, video con brevi scorci della sua vita. Al momento la cantante si trova in Salento a casa della sua famiglia, che non vedeva da molto. Emma sta trascorrendo un po' di tempo assieme a mamma, papà e suo fratello. Tuttavia, in casa Marrone ci sono altri due piccoli "esseri" nei confronti dei quali Emma prova un affetto particolare: Rino e Rocco. Non si tratta di cani o gatti come si potrebbe pensare, bensì di due piantine. Era da tempo che Emma non si prendeva cura di Rino e Rocco e ha deciso di recuperare il tempo perduto.

Emma Marrone: l'amore per le sue due piantine

Dopo diverso tempo trascorso lontana dai suoi affetti e dal suo Salento, Emma Marrone è tornata a casa. In alcune recenti storie pubblicate su Instagram, Emma ha postato alcune foto ritraenti due piantine che ha in casa, che lei ha simpaticamente chiamato Rino e Rocco. La cantante ha dichiarato che vuole recuperare il tempo perduto prendendosi cura delle sue amate piante, annaffiandole tutti i giorni. Le ultime storie su IG della Brown sono divenute subito virali, come informa il portale You Movies e hanno offerto ai follower di Emma un altro scorcio della sua vita privata. Nelle storie, Emma ha postato le foto di Rino e Rocco, corredate da alcune didascalie, in cui testimonia come entrambe godano di ottima salute.

La famiglia di Emma Marrone

Emma Marrone sta passando un po' di tempo assieme alla sua famiglia. Sempre sui social, la cantante ha testimoniato come lei e i suoi cari stiano bene dopo il periodo di pandemia. Proprio a causa dell'emergenza coronavirus e del lockdown, Emma e i suoi affetti sono stati costretti a rimanere divisi per molto tempo.

Qualche giorno fa, la cantante ha postato una foto in compagnia dei suoi genitori e di suo fratello. L'immagine è corredata dalla seguente didascalia: "Sorridiamo tutti nello stesso modo. Famiglia". Il tutto accompagnato da un cuoricino rosso. Numerosi i commenti da parte dei follower, tra cui: "Una famiglia tutti con occhi da ''buoni''.

"Belli che siete", così come non sono mancati ulteriori complimenti un po' più brevi, ma comunque densi di affetto, quali: "Bellissimi", "Favolosi" e "Pazzeschi".

Ha sconfitto il tumore

Qualche settimana dopo il suo compleanno, Emma Marrone ha ricevuto una notizia che l'ha resa molto felice: il suo tumore è sparito definitivamente. Tramite un video pubblicato sui social e dedicato ai suoi fan (che l'hanno sempre sostenuta nei periodi difficili della sua vita), Emma ha dichiarato di aver fatto la visita di controllo e, di conseguenza, ha voluto condividere questo momento assieme a loro. Emma ha aggiunto che dopo tanti anni ha finalmente potuto dire che tutto va bene.