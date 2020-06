Negli spoiler della puntata di 'Daydreamer - Le ali del sogno' (nome originale Erkenci Kuş) del 23 giugno la sorella di Leyla cerca di mettere nei guai l'agenzia. Tuttavia, i fan della soap tv turca vedranno anche Sanem alle prese con una nuova richiesta di sabotaggio da parte di Emre. La ragazza infatti, dovrà boicottare l'ispezione da parte di una importante ditta di cosmetici, per fare in modo che questa non affidi alla Fikri Harika la sua campagna pubblicitaria. Sanem quindi, cercherà di creare scompiglio in azienda, mentre Can la difenderà di fronte a Deren.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem fugge da Can

Sanem e Can cominceranno a capire di nutrire dei sentimenti uno per l'altra. La ragazza infatti, sarà arrivata a provocare una reazione allergica a Arzu Tas per allontanarla dal suo datore di lavoro. Proprio quest'ultimo, nel corso dell'episodio in onda il 23 giugno chiederà a Sanem se ciò che ha fatto sia dovuto a una gelosia nei suoi confronti. La giovane Aydin non risponderà alla domanda e fuggirà via. Nel frattempo, Leyla sarà tornata al lavoro, mentre Can invece cercherà di aiutare l'amico avvocato Metin nella realizzazione di una campagna pubblicitaria di beneficenza. Alla Fikri Harika intanto, tutti attenderanno l'arrivo di una delegazione di un'importante azienda di cosmesi che dovrà decidere a chi affidare la sua nuova campagna pubblicitaria.

Daydreamer, trama del 23 giugno: Sanem crea scompiglio in azienda su ordine di Emre

Dalle anticipazioni di Daydreamer, riguardanti ciò che andrà in onda nel prossimo episodio, si viene a sapere che Emre chiederà nuovamente alla sorella di Leyla di boicottare l'ispezione. Il tutto servirà per impedire che l'azienda di cosmetici affidi all'agenzia di Can le prossime campagne.

Per tale motivo, Sanem non esiterà a creare scompiglio e disordine alla Fikri Harika proprio durante la presenza della delegazione. Nel frattempo Deren, incaricherà Ceycey di creare una stanza relax per i dipendenti, uno dei requisiti richiesti per passare l'ispezione. Ceycey chiederà a sua volta aiuto proprio a Sanem.

I genitori di Leyla e Sanem nei guai: vendono il negozio nella prossima puntata di Daydreamer

Nonostante il tentativo di boicottaggio di Sanem, l'agenzia di Can Divit riuscirà a superare l'ispezione e sarà una delle quattro aziende in lizza per l'aggiudicazione del lavoro, insieme a quella di Aylin. Can arriverà a rimproverare Deren davanti a tutti, accusandola di trattare sempre male Sanem. La giovane Aydin lo ringrazierà per aver preso le sue difese, mentre i colleghi di lavoro scopriranno che è fidanzata. I genitori di Leyla e Sanem intanto venderanno il negozio a un losco individuo, non sapendo che la figlia minore ha già provveduto a saldare il loro debito.