Fabrizio Corona è tornato in tv e lo ha fatto attraverso un videomessaggio mandato in onda ieri nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso. L'ex re dei paparazzi ha voluto commentare l'ultima sentenza della Cassazione che ha annullato il provvedimento secondo cui l'uomo avrebbe dovuto scontare ancora nove mesi di carcere. Nel breve filmato, Corona si è detto sollevato dalla notizia ma ha anche aggiunto che la storia non è ancora finita tanto che preannuncia che se ne parlerà ancora nei prossimi mesi. Tra le altre cose, si è detto un uomo cambiato, grazie al percorso di riabilitazione intrapreso.

Fabrizio Corona torna in tv con un videomessaggio da Barbara d'Urso

Da tempo Fabrizio Corona non appariva in televisione e, nella puntata di Live - Non è la d'Urso di ieri 14 giugno, lo ha fatto attraverso un videomessaggio. L'ex marito di Nina Moric ha voluto commentare non solo le ultime vicende giudiziarie, ma ha anche parlato del suo stato fisico e mentale. Attualmente Corona è agli arresti domiciliari nella sua casa di Milano. Dallo scorso dicembre segue un percorso terapeutico presso una comunità per risolvere i problemi che lo hanno portato negli anni a mettere in discussione la sua vita.

A Live non è la d'Urso Corona dichiara: 'Credo di essere cambiato'

Nel breve filmato mandato in onda da Barbara D'Urso, l'ex re dei paparazzi si è detto sollevato per la recente sentenza della Cassazione che gli ha evitato di finire in carcere per l'ennesima volta.

'Credo di essere cambiato' ha affermato Fabrizio, che ha proseguito dicendo che nessuno potrà mai capire cosa ha dentro. Tra l'altro, ha affermato di non vedere l'ora di poter portare il figlio Carlos al mare, non appena tornerà libero. Un cambiamento, quello di Fabrizio Corona, testimoniato in una recente puntata di Live - non è la d'Urso anche dalla madre Gabriella, la quale aveva sottolineato come il ciclo di cure a cui si stava sottoponendo il figlio, stesse dando il risultato sperato.

Il videomessaggio di Fabrizio Corona: 'Sentirete ancora parlare di me'

Nel video Fabrizio, non solo ha sottolineato il suo cambiamento, ma ha anche voluto precisare come la sua storia non sia ancora finita. 'Presto sentirete parlare ancora di me', ha infatti annunciato, non mancando di ringraziare tutte le persone che gli sono state accanto in questo brutto periodo.

In primis, l'ex moglie Nina Moric, madre del suo unico figlio Carlos e con cui ha ristabilito un forte legame dopo anni di lotte giudiziarie. Anche Barbara d'Urso ha avuto tensioni per lungo tempo con Corona, ma i loro dissapori sono stati archiviati, tanto che la conduttrice ha voluto puntualizzare come Corona sia un ottimo padre, che vive per il figlio Carlos Maria.