Il cantante Morgan è di nuovo al centro di accuse, polemiche e gossip. Questa volta la vicenda riguarda i rapporti tra lui e la sua ex storica, Asia Argento. Nelle scorse settimane il noto musicista aveva accusato l'ex compagna di "picchiarlo nel sonno" riferendosi ovviamente al periodo in cui stavano assieme, frase alla quale Asia ha replicato nel corso del programma televisivo Live- non è la d'Urso: "Si deve disintossicare, io sono scappata via, non ce la facevo più".

Le accuse di Morgan contro Asia Argento: 'Mi picchiava'

L'ennesima querelle mediatica è partita dunque dalle dichiarazioni di Morgan, Marco Castoldi, che ha evidenziato come la compagna avesse l'abitudine di picchiarlo di notte, durante il sonno, colpendolo duramente al volto senza motivo.

Morgan ha spiegato inoltre di aver sempre fatto il suo dovere dal punto di vista economico nei confronti delle figlie, ricevendo però in cambio soltanto lamentele e risentimento.

La dura replica di Asia Argento a Morgan

Asia Argento non ha però assistito in silenzio allo sfogo del suo ex, decidendo invece di replicargli nel corso del programma di Barbara D'Urso, Live- Non è la D'Urso. La donna ha raccontato di aver deciso di allontanarsi dall'uomo e che questo l'ha "salvata", evidenziando la totale infondatezza delle accuse di Morgan: "Ma perché mai avrei dovuto picchiarlo, è matto a dire queste cose".

Secondo Asia Argento, Morgan dovrebbe disintossicarsi non solo dalle sostanze che assume ma anche dal suo essere affetto da un preoccupante delirio narcisistico.

I problemi tra i due riguardano anche la gestione della loro figlia, tanto che Asia ha spiegato come Morgan ritenga che "fare i figli con una donna sia come farle un regalo". Stando ad Argento, Morgan sarebbe inoltre un padre del tutto assente.

Proprio in nome del bene di sua figlia, quindi, Argento sarebbe decisa a non parlare più di Morgan, pur spiegando di aver appreso con estremo fastidio le dichiarazioni del suo ex che avrebbe riferito di aver iniziato ad assumere sostanze stupefacenti per colpa sua.

Asia Argento e l'abuso di sostanze stupefacenti di Morgan: 'Pesava 47 kg a causa della droga'

Proprio il rapporto di Morgan con le droghe è stato al centro di un lungo conflitto tra Asia e l'uomo, visto che Morgan ha in passato accusato la donna di essere stata lei ad iniziarlo al consumo di sostanze proibite.

Su questo tema Asia ha raccontato con sofferenza del tempo passato a cercare di aiutare l'uomo: "Per un sacco di tempo ho pensato: poverino, ma ora non lo dico più".

La dura testimonianza dell'artista si conclude spiegando che Morgan, nel periodo peggiore, era arrivato addirittura a pesare 47 kg proprio a causa dei suoi problemi con la droga ormai del tutto fuori controllo.