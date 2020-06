Daydreamer, tornerà con un nuovo episodio anche nel pomeriggio del 16 giugno nel consueto orario delle 14:45 su Canale 5. Dalle anticipazioni si scoprirà che Emre continuerà a tessere la sua tela per mettere nei guai il fratello Can, divenuto direttore dell'agenzia pubblicitaria di famiglia per volere del padre Aziz. Da quanto si apprende, Emre, in combutta con Aylin, cercherà di impossessarsi degli scatti di Can realizzati per una nuova campagna pubblicitaria. Il nuovo progetto quindi, passerebbe all'agenzia di Aylin, la quale lo vorrebbe presentare spacciandolo per proprio.

Emre senza scrupoli pur di rovinare l'azienda di famiglia

Sin dalle prime puntate di 'Daydreamer-Le ali del sogno', si è intuito come il 'cattivo' della soap sia il fratello di Can, ovvero Emre Divit. Il giovane infatti, sarà in combutta con Aylin, la ragazza che tutti credono essere la sua ex fidanzata, ma con la quale ha ripreso i rapporti. I due non si faranno scrupoli nel portare alla rovina l'agenzia pubblicitaria della famiglia Divit. Il tutto è nato dal profondo rancore che Aylin nutre nei confronti del capostipite Aziz, che in passato l'ha licenziata. In tutto questo Emre sarà una pedina fondamentale e si scoprirà come sia proprio lui la 'talpa' che passa informazioni alla concorrenza

Anticipazioni Daydreamer: Emre è la talpa che passa le informazioni a Aylin

In tutto ciò, Can si ritroverà ad indagare per scoprire chi sia il misterioso personaggio che sottrae le informazioni alla società, non immaginando minimamente che si tratti proprio del fratello.

Can ha rinunciato alla sua vita di fotografo giramondo per aiutare il padre a salvare l'azienda e non tarderà a mettere in atto severi protocolli di sicurezza per tutti i dipendenti. In tutti ciò Sanem, appena assunta in azienda, sarà una delle poche persone ad avere acceso alle informazioni riservate e cadrà, suo malgrado, nella trappola tesa da Emre.

Il fratello minore di Can, utilizzerà la giovane per spiare tutte le mosse di Can e riuscirà a mettere le mani sulle foto che il fratello ha scattato per una nuova campagna pubblicitaria.

Emre entra in possesso delle foto di Can

Gli scatti di Can verranno quindi passati all'agenzia di Aylin, la quale intenderà utilizzarli spacciando l'idea dei Divit come sua.

Nel frattempo Can e Sanem, ignari del complotto ordito da Emre e Aylin, passeranno molto tempo insieme per preparare la nuova campagna pubblicitaria e inizieranno a conoscersi meglio. Il giovane Divit comincerà a sospettare che sia proprio Sanem la ragazza baciata a teatro. Lei invece comincerà a provare attrazione per il suo datore di lavoro anche se ingenuamente, continuerà ad esguire gli ordini del perfido Emre.

In attesa di conoscere come reagirà Can alla notizia dell'ennesimo furto, si ricorda che la soap tv Daydreamer va in onda dal lunedì al venerdì si Canale 5, a partire dalle ore 14:45.