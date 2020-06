A pochi giorni dalla scelta di Giovanna Abate a Uomini e donne, l'ex tronista e Sammy Hassan, sembrano pronti a sbarcare a Temptation Island 2020. Secondo alcuni rumors infatti, la neo coppia potrebbe mettersi in gioco sin da subito nel docu-reality di Maria De Filippi, che dovrebbe prendere il via il prossimo 7 luglio. Per Sammy e Giovanna, se la notizia venisse confermata, sarebbe un grande banco di prova e dove potrebbero avere la possibilità di testare sin da subito la forza del loro amore. In attesa di conferme ufficiali, la neo coppia si sta godendo i primi giorni da fidanzati lontano dai riflettori, senza nascondere la loro grande felicità.

Sammy e Giovanna, ex U&D, pronti per Temptation Island 2020?

Si sono appena spenti i riflettori sull'ultima stagione di Uomini e Donne e già si parla di un un nuovo programma per la neo coppia formata da Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due, come noto, sono usciti insieme dal programma di Maria De Filippi da meno di una settimana e già si parla di loro come prossimi concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. Secondo quanto riportato da GiuseppePorro.it, infatti, la loro partecipazione al reality dei sentimenti sarebbe molto probabile.

Temptation Island 2020 al via il prossimo 7 luglio

Se la notizia venisse confermata, Giovanna e Sammy sarebbero la coppia proveniente da U&D di questa nuova edizione di Temptation Island.

Ogni anno infatti, nel cast del docu-reality, vi sono personaggi provenienti dal mondo di Uomini e donne, come è stato per Ida e Riccardo nell'edizione 2018. Al momento, non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, né tanto meno dalla produzione del reality che, come noto è prossimo al via.

Da quanto anticipato da Tv Blog solo qualche giorno fa, il programma dovrebbe iniziare il prossimo 7 luglio con alla conduzione ancora una volta Filippo Bisciglia.

In attesa di Temptation, Sammy e Giovanna appaiono felici e sorridenti sui social

Oltre a Sammy e Giovanna, i rumors danno come concorrenti anche altri volti noti della tv: Antonella Elia e Pietro Dalle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Mentre si resta in attesa di una conferma ufficiale dai vertici Mediaset, sia sulla data di inizio, sia sulle coppie partecipanti, Sammy e Giovanna si stanno godendo con serenità i primi giorni da fidanzati. I due, nelle ultime ore, hanno postato sui rispettivi profili Instagram, il medesimo video, in cui appaiono felici e sorridenti, con l'ex tronista che si lascia baciare e coccolare dal suo Sammy. Anche la non scelta di Giovanna, Davide Basolo, è da poco tornato attivo sui social, dove non ha nascosto la delusione per non essere stato scelto da Giovanna, alla quale, nonostante tutto, ha augurato il meglio. Chissà che non sia proprio lui, uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island, anche se in molti già auspicano per Alchimista un posto da tronista nella nuova stagione di Uomini e donne al via a settembre.