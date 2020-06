Cresce l'attesa per la scelta dei concorrenti per la nuova edizione di Temptation Island Vip, il reality estivo prodotto da Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 sul finire dell'estate. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni, su chi saranno i partecipanti del programma che riaprirà i battenti molto probabilmente a settembre 2020.

Il portale Tv Blog ha svelato che la prima coppia che dovrebbe prendere parte al famoso reality show sarà quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultimo pur essendo stato preso di mira negli scorsi mesi per un presunto tradimento, a quanto pare sarebbe pronto a mettere alla prova i propri sentimenti.

Temptation Island Vip dovrebbe debuttare su Canale 5 a settembre

A fine estate, salvo variazioni dell’ultimo minuto, la rete ammiraglia Mediaset sarà occupata dalla terza edizione di Temptation Island Vip e i fan si stanno già chiedendo chi saranno i concorrenti. Il reality show, che mette alla prova la solidità di sei coppie, tornerà sul piccolo schermo italiano, nonostante l’emergenza sanitaria della Covid-19 aveva messo in dubbio la messa in onda della trasmissione. Per il secondo anno consecutivo, al timone della versione vip del reality, ci sarà Alessia Marcuzzi. Come di consueto, tutti i partecipanti alloggeranno nei villaggi dell’Is Morus Relais di Santa Maria di Pula, in Sardegna.

La Elia e Pietro Delle Piane potrebbero mettere alla prova il loro amore nel reality estivo

Nelle ultime ore sul web è emerso che un ex protagonista indiscussa del GF Vip 4, che si è concluso ad aprire, sarebbe disposta a trascorrere ventuno giorni distante dal proprio fidanzato. Il sito Tv Blog ha anticipato che Elia e Delle Piane sarebbero pronti a mettere in discussione la loro relazione.

Ancora una volta quindi l’ex valletta di Mike Bongiorno si dovrebbe ritrovare sotto i riflettori delle telecamere, ma l’esperienza televisiva sarà diversa da quella vissuta nella casa di Cinecittà. Antonella e Pietro, infatti, potranno vedere cosa faranno da separati tramite dei video e durante i falò, visto che entrambi vivranno in due villaggi diversi con i ragazzi single e le tentatrici.

Se la presenza della Elia e dell’attore nel reality verrà confermata, avranno modo di dimostrare se si amano veramente. La storia d’amore tra i due fu messa in dubbio, dopo la pubblicazione di alcuni scatti fotografici che ritraevano Pietro in compagnia dell’ex fidanzata Fiore Argento. Per smentire di aver tradito Antonella, l’attore si è addirittura sottoposto alla macchina della verità durante una puntata di Live - Non è la D’Urso. Nel frattempo la showgirl torinese e Delle Piane sarebbero diventati sempre più complici, dopo aver trascorso anche la quarantena insieme.