Svolta nelle trame di Beautiful: le anticipazioni delle prossime puntate in onda su Canale 5 vedono Steffy cambiare completamente atteggiamento. La giovane Forrester si dispererà quando Liam le comunicherà che Phoebe è Beth. Ciò significa che dovrà separarsi da lei e lasciarla ai suoi genitori naturali.

Brooke sarà al settimo cielo, così come Hope e Liam. Steffy rimarrà sola cullandosi nel suo dolore e ripensando continuamente a Beth, o almeno a quella che credeva fosse la sua nuova bimba adottata con l'intermediazione di Reese. Se in un primo momento accetterà che la piccola ''Phoebe'' torni a vivere con mamma e papà, con il passare delle settimane si renderà conto che tutte le persone a lei vicine l'hanno abbandonata, a partire da Liam.

Il lato oscuro di Steffy prenderà così il sopravvento.

Beautiful, anticipazioni puntate Usa

Hope e Liam trascorreranno molto tempo con la loro bambina, anche se la mente della giovane Logan sembrerà essere altrove. Ciò che la preoccupa è il fatto che Douglas non sia ancora a casa con loro, nonostante sia stata firmata la custodia legale. Thomas la tiene in pugno dopo l'incidente che si è verificato nei sotterranei della Forrester Creations. Fingendo di essere stato ucciso, il malefico Forrester può ricattare Hope e riavere così Douglas in cambio del suo silenzio.

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Steffy sarà sola con Kelly. Liam ha scelto di tornare con Hope, ora che Beth è viva.

Un abbandono che farà molto male alla povera Forrester, già costretta a separarsi per sempre da Phoebe.

Il lato oscuro di Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke cercherà di tornare con Ridge dopo la loro lunga separazione. Shauna dunque dovrà tenere gli occhi aperti e agire in fretta, se non vuole che Forrester le sfugga dalle mani.

Il riavvicinamento tra i due non sarà così semplice, in quanto Ridge continuerà a difendere Thomas in tutto e per tutto, certo che l'unica colpevole del suo dolore sia proprio Hope.

Steffy, stanca di soffrire e di essere messa da parte da tutti, si rivolgerà a suo fratello. Thomas ha ottimi motivi per mettere all'angolo Hope.

Sarà così che i telespettatori vedranno di nuovo emergere il suo lato oscuro: cosa avrà in mente? Facile la risposta: distruggere la vita di Hope. Ora che la sua rivale in amore ha riavuto Liam e Beth, a lei non è rimasto nulla, se non il sogno infranto di avere una famiglia con l'ex marito. Come rivelano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane e prossimamente in onda su Canale 5, fratello e sorella uniranno le forze per dividere Hope e Liam. La faccenda si farà seria e verranno coinvolte altre persone, in primis Zoe.