Al "Gewiss Stadium" questo pomeriggio alle ore 19:30 scendono in campo due delle squadre più in forma del momento: l'Atalanta, quarta in classifica, dalla ripresa del campionato ha messo a segno dieci reti nelle ultime tre gare. Di fronte il Napoli di Gattuso, sesto a 45 punti: gli azzurri, con il trionfo in Coppa Italia sono già certi della qualificazione ai gironi di Europa League e arrivano a questa sfida dopo due vittorie consecutive contro Verona e Spal.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match spettacolare con le giocate dei singoli che potrebbero far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra.

Gasperini con il dubbio Ilicic e la certezza di un 'Papu' Gomez in grande spolvero

Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini sarebbe intenzionato a riproporre una buona parte dell'11 titolare che domenica ha avuto la meglio sull'Udinese.

Gollini a difendere la porta nerazzurra, difesa a tre Toloi-Caldara-Djimsiti, le novità riguardano i rientri dal primo minuto di Gosens e De Roon: l'esterno tedesco con cittadinanza olandese andrà a posizionarsi sulla sua corsia sinistra, occupata nell'ultimo incontro da Castagne nel più classico dei turnover. Il centrocampista della Nazionale orange si sistemerà invece al fianco di Freuler: complice la squalifica di Malinovskyi, sulla trequarti possibile chance per Mario Pasalic in coppia con il "Papu" Gomez, dietro all'unica punta Zapata, ex partenopeo dal 2013 al 2015.

Ilicic dovrebbe accomodarsi in panchina, così come Luis Muriel, nonostante la doppietta decisiva di Udine.

Ballottaggio Politano-Callejon, a centrocampo tornano dall'inizio Demme e Zielinski, confermato Mertens

Qualche cambio di formazione anche per "Ringhio" Gattuso: tra i pali ennesima staffetta Meret-Ospina, questa volta in favore del colombiano, in difesa confermati i due centrali Maksimovic e Koulibaly mentre sull'out di destra Di Lorenzo prenderà il posto di Hysaj, titolare con la Spal, con Mario Rui pronto ad agire a sinistra.

In mediana rifiateranno Elmas e Lobotka, spazio quindi al duo Demme-Zielinski insieme a Fabian Ruiz. Il ballottaggio principale riguarda l'attacco: Politano è leggermente in vantaggio su Callejon per comporre il tridente con Mertens e Insigne. Restano invece ai box Malcuit, Allan e Llorente. Un ipotetico successo di Gattuso e i suoi ragazzi porterebbe il Napoli a -9 dall'Atalanta, quando mancheranno poi nove giornate al termine di questo torneo.

L'allenatore azzurro dovrà però far attenzione ai diffidati Koulibaly, Demme, Zielinski, Mertens e Milik: fra tre giorni è in programma un altro big match, al San Paolo contro la Roma di Paulo Fonseca, impegnata questa sera contro l'Udinese.

La Dea vuole l'intera posta in palio per riavvicinarsi all'Inter che ieri ha "giocato a tennis" contro il Brescia dando un 6-0 alla squadra del presidente Cellino e tenere a distanza proprio i giallorossi da quel quarto posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League.