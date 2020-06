I telespettatori italiani della soap opera Il Segreto nei nuovi episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, assisteranno al ritorno di uno storico personaggio femminile. La donna in questione è la perfida Eulalia Castro (Charo Zapardiel), che rimetterà piede in paese per vendicarsi di Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

La zia del defunto Salvador Castro quando non riuscirà a rintracciare la sua nemica, troverà un escamotage. In particolare la moglie di Raimundo Ulloa e gli altri abitanti verranno a conoscenza del falso decesso di Eulalia. Dopo aver appreso la lieta notizia, Francisca vorrà smettere di nascondersi per far sapere a tutti della sua presenza nel quartiere nonostante Antonita cercherà di farle cambiare idea.

La Montenegro si comporterà proprio come la Castro aveva previsto insieme al suo scagnozzo Campuzano.

Il Segreto, spoiler: Campuzano alla ricerca di Francisca

Come hanno avuto modo di vedere i fan dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra, nelle puntate andate in onda su Canale 5 nelle scorse settimane Francisca è tornata in scena in segreto. La darklady si è rifugiata a La Habana, nella tenuta di Isabel, con l’intento di riuscire ad impossessarsi di tutte le terre che ha perso in passato dopo l’incendio innestato da Fernando Mesia.

Le anticipazioni spagnole rivelano che ci sarà l’ingresso nelle trame di Campuzano, il fidato scagnozzo di Eulalia Castro che dovrà scoprire il nascondiglio della Montenegro a tutti i costi.

Il losco individuo non appena giungerà a Puente Viejo non avrà nessuna traccia della nemica della sua padrona, poiché verrà data per scomparsa da tutti gli abitanti. Nonostante ciò la zia del defunto Salvador Castro sarà disposta a tutto per farla pagare a Francisca, colpevole di non aver mosso nessun dito anni fa quando Cristobal Garrigues la fece richiudere in una clinica psichiatrica.

La falsa morte di Eulalia Castro, la Montenegro vuole riavere il comando del paese

Eulalia non avrà quindi altra scelta oltre a quella di architettare un piano strategico, per far uscire allo scoperto la sua rivale. La Castro farà credere all’intero quartiere iberico di essere deceduta, facendo pubblicare l’annuncio della sua morte in un famoso quotidiano.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, dal momento che Francisca darà l’impressione di essere contenta quando verrà a conoscenza che Eulalia non è più in vita. Inoltre la moglie di Raimundo penserà di uscire dalla dimora di Isabel, per far sapere ai paesani che il comando di Puente Viejo è ancora suo.

Intanto la marchesa de Los Visos dovendo lasciare la cittadina iberica per due settimane per incontrare un misterioso interlocutore chiederà ad Antonita di avere gli occhi puntati sulla Montenegro, per non farle commettere qualche follia. Per la domestica sarà una difficile impresa riuscire a trattenere Francisca a La Habana, che non reagirà affatto bene quando apprenderà che Isabel è partita senza darle il saluto.

Infine Eulalia preparerà un’altra mossa strategica, per scoprire una volta per tutte dove si trova la Montenegro.