Barbara d’Urso con il suo ‘Live non è la d’Urso’ continua ad avere ottimi ascolti. Il programma di Canale 5 è giunto alla sua 51esima puntata. Ieri sera, in studio, tantissimi ospiti si sono alternati e hanno dato vita ad una puntata ricca ed intensa. Come ormai succede da settembre la conduttrice napoletana è riuscita ad avere la meglio sul diretto competitor.

Si parla di Massimo Giletti che va in onda, ogni domenica sera, su La7 con il suo ‘Non è l’Arena’. La d’Urso ha raggiunto più del 12% di share mentre Giletti si è fermato al 6.9%. Insomma, un altro grande successo per Live. Il programma non va ancora in vacanza.

Dopo l’allungamento di 4 puntate sembra che andrà in onda fino a domenica 28 giugno. Un impegno davvero intenso per Barbara.

Tra gli ospiti Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi

Nel corso della serata di ieri sera tanti sono stati i temi trattati. Nella prima parte, come ormai da più di tre mesi, si è parlato dell’emergenza sanitaria. I toni, però, sono molto più pop e di intrattenimento, come del resto il format originale prevede. Ospiti in studio Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. I due si sono confrontati con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione. Non sono mancate le polemiche; tra tutte molto acceso è stato lo scontro tra il leader della Lega e il conduttore e opinionista televisivo Costantino della Gherardesca.

Vittorio Sgarbi, invece, ha affrontato le 5 sfere di Live. Proprio negli ultimi giorni, il critico d’arte e politico è stato al centro di una grande polemica. Si è presentato in Parlamento senza mascherina, suscitando le ire degli altri deputati e della stessa Mara Carfagna. Come se non bastasse, Sgarbi, mentre si trovava in Albania, ha rischiato di affogare travolto dalle onde.

Si è salvato solo grazie all’intervento della figlia Alba.

Barbara d’Urso batte Massimo Giletti

Nel corso delle oltre tre ore di diretta, Barbara d’Urso ha regalato alla rete picchi del 20% di share. Risultati davvero molto positivi essendo Canale 5, la domenica, completamente spenta. Sono state più di 10 milioni le interazioni sui social e sul web: uno dei punti di forza di Live non è la d’Urso è proprio il mondo social.

Ogni settimana, infatti, i contenuti del programma diventano oggetto di gif virali in rete. Gran parte dei commenti erano dedicati a Loredana Favoloso, diventata una vera e propria icona di stile tra i ragazzi. La mamma del noto Luigi Favoloso, negli ultimi mesi, sta facendo scatenare i social con le sue sfilate su Rapide di Mamhood. Barbara ormai si prepara ad affrontare gli ultimi impegni stagionali prima delle meritate vacanze. Appuntamento a domenica prossima con una nuova intensa puntata di Live.