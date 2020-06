Angelica Di Lagno ha concesso un'intervista al blog di Isa e Chia. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha ammesso di essere rimasta delusa per il comportamento di Daniele Dal Moro. Angelica si aspettava un segnale da parte del tronista, che però non è mai arrivato. Inoltre, la giovane non ha escluso che Daniele sia salito sull'ambita poltrona rossa solo per fare un dispetto a Martina Nasoni. Il percorso di Daniele Dal Moro sul trono di Uomini e Donne è stato segnato dalla pandemia di coronavirus. Il modello veronese infatti, ha deciso di abbandonare il programma senza effettuare alcuna scelta.

Era probabile che Dal Moro non scegliesse nessuna delle corteggiatrici visto il breve percorso, ma Angelica Di Lagno si sarebbe aspettata qualcosa di più da parte del giovane.

Il commento dell'ex corteggiatrice su Daniele

Daniele Dal Moro ha abbandonato il percorso sul trono di Uomini e Donne. Nell'intervista a Isa e Chia, una delle corteggiatrici del modello ha deciso di esprimere la sua opinione. Angelica Di Lagno non ha nascosto un po' di rammarico per come siano andate le cose con Daniele: la giovane si aspettava un messaggio da parte del tronista. La corteggiatrice sperava di poter proseguire la conoscenza con Dal Moro, ma la cosa non è avvenuta.

Nonostante l'ex protagonista di Uomini e Donne abbia più volte rivolto delle domande alla redazione sul suo percorso da corteggiatrice, non ha mai ricevuto una risposta.

Le uniche risposte ricevute da Angelica sono arrivate direttamente dal profilo Instagram di Daniele Dal Moro.

A Isa e Chia, Angelica ha affermato: "Io l'ho trovata una mancanza di rispetto". La ragazza ha precisato che non pretendeva di essere scelta dal tronista, ma ha puntualizzato che tra lei e Daniele c'era un certo interesse: "Stavamo bene".

Inoltre, la Di Lagno ha aggiunto: "Poteva essere l'inizio di una conoscenza senza le telecamere".

Dietro l'addio di Daniele potrebbe esserci Martina Nasoni

Terminata la breve esperienza a Uomini e Donne, Angelica Di Lagno ha ricevuto numerose domande su un ipotetico riavvicinamento tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni.

Da quando l'ex tronista veronese ha riattivato il suo profilo Instagram, ha ricominciato a seguire la vincitrice del Grande fratello nip.

Secondo Angelica Di Lagno, i due ex gieffini non sono tornati insieme. Al contempo però, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne non può escludere che dietro l'abbandono del trono da parte di Daniele Dal Moro ci sia un riavvicinamento con Martina Nasoni. L'ex protagonista del programma condotto da Maria De Filippi non ha neanche escluso che Daniele non abbia mai smesso di pensare alla Nasoni; così come non esclude che il modello abbia accettato di salire sull'ambita poltrona rossa per ripicca contro la sua ex Martina.