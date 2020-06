La rottura tra Pago e Serena Enardu ha tenuto banco sui social in queste ultime settimane, dove non sono mancate frecciate da parte dei due protagonisti. In mezzo a tutti ciò, è finito anche Alessandro Graziani, l'ex tentatore di Temptation Island e corteggiatore di Uomini e donne, chiamato in causa proprio dal cantante. Dopo giorni di silenzio, Pago è tornato a parlare della rottura con Serena attraverso le pagine del settimanale Oggi, dove ha svelato come la loro relazione fosse in crisi già dalla fine di aprile e stupendo con una dichiarazione che non esclude un possibile perdono nei confronti della ex fidanzata: ''Il problema non è perdonare ma ritrovare la fiducia''.

Pago svela i retroscena sull'addio a Serena: 'Eravamo in crisi da fine aprile'

Sul settimanale di Gossip Pago è tornato a parlare della sua storia interrotta con Serena che tanto ha fatto discutere in queste ultime settimane. I due come noto, hanno chiuso la loro relazione dopo che Pago ha scoperto le chat della Enardu con Alessandro Graziani, dalle quali sembrava che tra i due ci fosse stato qualcosa in più di un semplice flirt. Fatti sempre smentiti sia dalla Enardu che da Graziani, chiamato a rispondere delle accuse di Pago in una recente puntata di Uomini e Donne. Ora Pacifico Settembre ha voluto fare ulteriore chiarezza sulla rottura con Serena, rivelando come il loro rapporto era in crisi sin dallo scorso aprile.

Addio Serena-Pago, lui ammette: 'Sono saltati fuori i vecchi problemi'

Da quanto appena dichiarato sul quotidiano Oggi, sembra che il motivo scatenante del loro addio non sia riconducibile ai messaggi tra Serena e Alessandro. Da quanto dichiarato infatti, si evince come tra Pacifico Settembre e la sua compagna, le cose si siano deteriorate nel periodo di quarantena, tanto da portarli a non guardarsi più con gli occhi dell'amore.

''Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena'' ha detto infatti il cantante sardo sulla rivista di gossip.

Pago non esclude di perdonare Serena: 'Il problema è ritrovare la fiducia'

Dopo le innumerevoli polemiche seguite alla rottura, ora il cantante sardo sembra non voler escludere un possibile perdono.

A domanda diretta del settimanale, Pago a sorpresa ha dichiarato: ''Chi può dirlo? Non faccio previsioni'', proseguendo poi ha affermato che il problema non è il perdonare ma ritrovare la fiducia. Dalle sue parole, sembra che l'ex gieffino non voglia affatto chiudere tutte le porte a Serena, non escludendo di fatto un ritorno di fiamma. I veleni e le polemiche di queste ultime settimane sembrano essere stati accantonati, almeno per il momento. Si resta in attesa della replica della Enardu alle ultime dichiarazioni del suo ex fidanzato.