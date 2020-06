Dopo aver appassionato i telespettatori la scorsa estate, il popolare attore turco Can Yaman è tornato sul piccolo schermo italiano con il debutto della nuova soap opera ‘DayDreamer - Le ali del sogno’. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 16 giugno 2020, raccontano che i protagonisti principali dello sceneggiato si conosceranno meglio al tal punto da entrare in sintonia.

Si tratta di Can Divit, tornato nella capitale per prendere in mano le redini della nota azienda pubblicitaria di famiglia che si occupa di comunicazione e pubblicità al posto del padre, e di Sanem Aydin (Demet Özdemir) una giovane sognatrice di origini umili.

Quest’ultima non appena diventerà la spia di Emre (Birand Tunca) dimostrerà di avere un interesse amoroso per il suo datore di lavoro, dopo aver trascorso un’intera giornata in sua compagnia.

DayDreamer, trama 5^ puntata: Emre si allea con Aylin per rovinare il fratello

Sta già conquistando il pubblico con numerosi colpi di scena, la serie tv turca di grande successo il cui titolo originale è Erkenci Kuş e in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:35 circa.

Nel corso del 5° episodio che i fan vedranno in prima visione assoluta martedì 16 giugno 2020 Emre stringerà una diabolica alleanza con Aylin, l’acerrima nemica della Fikri Harika. Quest’ultima e il secondogenito di Aziz anche se non formeranno più una coppia di fidanzati, continueranno a stare insieme in segreto.

In particolare il figlio minore del Divit vorrà ostacolare Can, per far fallire l’agenzia pubblicitaria di famiglia. Per riuscire nel suo intento, Emre ordinerà a Sanem di recarsi nella sua lussuosa abitazione per sostituire una cartella rossa con dei documenti meno pericolosi.

Can realizza un progetto, Sanem ricattata dal secondogenito di Aziz

A questo punto Can realizzerà un progetto per un’importante compagnia aerea, e per ultimarlo in tempo si servirà proprio dell’aiuto dell’Aydin. Il primogenito di Aziz mentre starà a stretto contatto con la nuova dipendente della sua azienda, sarà sempre più convinto che sia la misteriosa ragazza che ha baciato per sbaglio a causa del buio.

Sanem invece entrerà in crisi, poiché oltre a capire di provare attrazione nei confronti di Can vorrà fare la conoscenza di colui che a teatro l’ha scambiata per un’altra donna.

Successivamente Emre continuerà a tramare alle spalle del fratello, sempre con la complicità dell’ingenua Sanem. Il contabile della Fikri Harika costringerà la giovane a fotografare i disegni di Can, per aggiudicarsi a tutti i costi l’importante campagna pubblicitaria.