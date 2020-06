La storia d'amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo sembrava proseguire a gonfie vele. Entrambi apparivano felici e sorridenti insieme sui social, lui avrebbe desiderato addirittura un figlio. Poi, l'improvvisa e inaspettata rottura seguita da scontri verbali e accuse reciproche. Sulle pagine del magazine di Uomini e donne, la donna ha cercato di spiegare i motivi che, secondo lei, hanno portato alla fine della relazione con il cavaliere Enzo. Pamela ha anche raccontato di cosa si è pentita di più ora che non stanno più insieme e cioè di avergli aperto il suo cuore.

Pamela Barretta spiega i motivi della fine della relazione con Enzo Capo

Pamela Barretta ha rivelato di essere uscita distrutta dalla storia d'amore con Enzo Capo. La donna, innanzitutto, ha affermato che si sarebbe aspettata delle scuse (sia pubbliche sia private) dal cavaliere per il suo comportamento con cui l'avrebbe screditata. In seguito ha aggiunto che, vista la freddezza che ha percepito nell'uomo, probabilmente per lei non provava amore, ma soltanto una forte attrazione fisica: la dama si è sentita soltanto un trofeo da vincere.

La donna ha poi continuato dichiarando di essersi sempre fidata di lui e di avergli sempre lasciato la massima libertà, pertanto crede di non avere nessuna colpa per la fine della loro relazione e ha rivelato di essersi pentita di una sola cosa: avergli aperto il suo cuore.

Enzo Capo avrebbe già dimenticato Pamela Barretta con una modella

Pamela Barretta nell'intervista rilasciata al magazine della nota trasmissione dedicata ai sentimenti ha detto che si è pentita di aver aperto il suo cuore ad Enzo.

Le sue parole sono state: "Ho sbagliato a crederci di nuovo, a mettere al primo posto ancora una volta i sentimenti.

Io credo di aver dato tutto ad Enzo, l’ho amato tantissimo in maniera forte e intensa. Non mi vergogno di dirlo. Una cosa così non provavo da anni".

Intanto Enzo Capo potrebbe aver già dimenticato la sua ex e voltato pagina. È stato, infatti, avvistato nei giorni scorsi in compagnia di una giovane modella.

Nelle scorse ore, inoltre, il cavaliere ha condiviso delle stories su Instagram in cui appare in compagnia di due donne in costume da bagno. Pare abbia anche invitato a cena una delle due: si tratterebbe di Sabrina Scavone. Con lei l'ex di Pamela Barretta avrebbe poi trascorso una piacevole serata in un ristorante tra chiacchiere e brindisi. Come reagirà la dama di Uomini e Donne guardando queste immagini? Sembra, infatti, proprio che Enzo Capo abbia definitivamente messo un punto alla storia d'amore con la Barretta, decidendo di voltare presto pagina e di andare avanti intraprendendo nuove conoscenze.