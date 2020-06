Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, è nata a Carlino (in provincia di Udine) il 31 ottobre del 1993. È molto legata ai genitori, che nella sua città natale gestiscono un allevamento di tacchini. Ha una sorella di nome Giada, che per un po’ di tempo si è fatta chiamare con lo pseudonimo di Jade Mega, per poi ritornare al suo nome di battesimo. È più piccola di Taylor di tre anni, nella vita ha studiato enogastronomia dolciari, per poi frequentare un corso di fashion business e marketing. Come la sorella, Giada è molto popolare sui social, dove viene seguita da quasi 500.000 follower. È un'influencer e attraverso il profilo “giadalovesalads” promuove l’alimentazione salutare.

In famiglia è presente anche una terza sorella, che però non ha intrapreso la loro carriera.

Taylor, influencer e fashion blogger, insieme alla sorella Giada ha fondato il marchio di costumi da bagno Mega Swim. La linea ha registrato numeri da record, visto che è andata sold out in pochissimo tempo dalla messa in vendita.

Taylor Mega e gli scandali a Live - Non è la d’Urso

Nel 2019 la ragazza esordisce in televisione durante la quattordicesima edizione dell’Isola dei famosi. Il suo percorso all’interno del reality dura veramente pochissimo, infatti l’influencer viene eliminata dopo appena sette giorni di permanenza.

Da quel momento in poi diventa una delle protagoniste dei salotti di Barbara d'Urso.

Alcune ospitate sono rimaste memorabili, come quella del novembre del 2019 quando Taylor si è collegata con Barbara d’Urso dall’Egitto, luogo in cui aveva festeggiato il suo compleanno, visibilmente ubriaca. Nel gennaio del 2020, però, la ragazza è stata bandita dalle trasmissioni della conduttrice napoletana, dopo aver fatto un gesto ingiurioso nei confronti di una camionetta delle forze dell’ordine.

Nel giugno dello stesso anno, le due fanno pace. Come ha dichiarato la stessa Barbara d’Urso: “Ha chiesto scusa e l’ho perdonata”.

Le storie d’amore di Taylor Mega

Taylor Mega ha fatto sempre discutere per le sue frequentazioni. Secondo un’indiscrezione di Dagospia, anche quando non era famosa faceva parlare di sé per le sue relazioni, come quella con un avvocato di 50 anni.

Il successo nel mondo del Gossip di Taylor, però, è arrivato nel settembre del 2018, con il suo flirt estivo con l’imprenditore Flavio Briatore. A seguire l’influencer è stata paparazzata anche con Sfera Ebbasta, ma anche in questo caso la loro storia è durata un paio di mesi. In merito alla rottura, Taylor aveva dichiarato a Diva e donna: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno, poi ho ceduto al corteggiamento”.

Dopo Sfera Ebbasta, Taylor si è relazionata con un altro trapper: Tony Effe della Dark Polo Gang. Dopo un po’ di tempo, nel marzo del 2019, i due si lasciano.

A dare l’annuncio è la stessa Taylor attraverso il suo profilo Instagram: “Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perché i nostri obiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo”.

Il 'triangolo' con Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte

Dopo la fine di questa storia, l’influencer ritorna al centro del gossip per una relazione con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la paparazzata delle due ragazze, è partita la polemica da parte di Erica Piamonte, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 16 (in cui Taylor è stata ospite una settimana). A quanto pare anche quest’ultima è stata insieme a Taylor, senza sapere della presenza di Giorgia.

Questo triangolo amoroso è divenuto protagonista, per parecchie settimane, del salotto di Live - Non è la d’Urso, in quanto in tanti supponevano che la storia tra Taylor e Giorgia fosse stata creata a tavolino. Le due, però, si sono lasciate alla fine del 2019, l’annuncio è stato dato da Taylor su Instagram: “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo un mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”.

Ai primi del 2020, però, si parla del ritorno di fiamma con Tony Effe. I due, infatti, sono stati insieme alle Maldive, per poi essere fotografati mentre si baciavano su un balcone della suite di un hotel di Roma.