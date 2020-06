Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La soap, giunta ormai alla sua sedicesima stagione, continua ad appassionare i spettatori grazie alla dinamicità dei personaggi e agli intrighi narrati.

Nella settimana dal 29 giugno al 3 luglio, Jessica e Henry si troveranno a dover affrontare i preparativi per il loro matrimonio. Michael deciderà di farsi ricoverare per combattere la sua indipendenza e Franzi si allontanerà, nuovamente, da tim.

Tempesta d'amore, spoiler dal 29 giugno al 3 luglio: Henry vuole una cerimonia tradizionale

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Henry esternerà il suo desiderio di una cerimonia matrimoniale tradizionale.

Jessica, restia a questa scelta, farà fatica ad accettare di indossare un abito da sposa che rispetti lo stile voluto dal suo futuro marito. A complicare il tutto si aggiungerà l'arrivo di sua suocera Marianne.

Henry dirà alla madre di non volerla al suo matrimonio, però, inaspettatamente, Jessica si opporrà. Questa scelta non sarà legata a questioni emotive, ma all'abito da sogno che Marianne si offrirà di regalarle in vista delle nozze. Henry si convincerà che sotto a questa strana gentilezza si nasconda qualcosa di sospetto.

Anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore fino al 3 luglio: Michael accetta di farsi ricoverare

Gli spoiler delle prossime puntate di Tempesta d'amore svelano che Nadja dirà a Franzi che la lettera d'amore non è stata scritta da Tim, ma da Bela.

La ragazza, nonostante questa scoperta, continuerà ad apprezzare il gesto dell'uomo e deciderà di vedere Tim per cercare di chiarire.

Purtroppo, la cena tra i due non andrà come previsto perché verrà alla luce la notte di passione che Tim ha trascorso con Nadja. Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso: Franzi scapperà dalla cena e si allontanerà nuovamente dall'uomo.

Nel frattempo, Natascha si troverà in una situazione di grande difficoltà. Confiderà a Robert di essere molto preoccupata per la dipendenza dai farmaci del marito e di iniziare a credere di non poter sopportare tutto. Michael, però, le farà cambiare idea quando le dirà di aver deciso di farsi ricoverare in una clinica per disintossicarsi.

Tempesta d'amore, puntate dal 29 giugno al 3 luglio: Linda cena con Dirk

André e Linda si godranno al massimo il loro viaggio insieme. Saranno talmente contenti da decidere di rimanere dei giorni in più in vacanza. Hildegard, inizialmente, sarà contenta per Andrè, ma poco dopo si renderà conto di non riuscire a gestire il carico di lavoro legato al buffet per il matrimonio di Jessica. Con la tristezza al cuore, chiederà allo chef di tornare.

Nel frattempo, Dirk chiederà a Linda di cenare assieme a lui un'ultima volta. La ragazza accetterà, ma André non potrà nascondere la propria preoccupazione. Temerà, infatti, che le cose non vadano nel verso giusto.

Intanto, Natascha riceverà una strana telefonata da suo padre.

Da una parte sarà tentata di correre subito da lui, vista la sua demenza senile, dall'altra non si sentirà pronta a lasciare Michael in un momento così delicato. Dopo una lunga riflessione deciderà di rimanere vicino al marito.